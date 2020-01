Hausmeister vom Beruflichen Schulzentrum Böhlen geht in Ruhestand

Böhlen

Reinhard Ramm schafft das in drei Jahren, wofür andere wesentliche mehr Zeit benötigen: sich unverzichtbar machen. Im Beruflichen Schulzentrum des Landkreises Leipzig wird er große Fußstapfen hinterlassen, wenn er ab Montag seinen Ruhestand genießt. Am Freitag war der Hausmeister das letzte Mal in seiner Werkstatt im BSZ in Böhlen, guckte das letzte Mal nach zu erledigenden Reparaturen und griff das letzte Mal zu Hammer und Schraubendreher.

„Lange war unser Herr Ramm nicht hier, weil er vorher selbstständig war, aber er war ein echter Glücksgriff“, macht Schulleiter Jörg Großkopf deutlich. Er habe unter anderem aus dem Außengelände eine wahre Erholungsoase gemacht, einen „Kurhaus-Garten, ein Kleinod“. Von der einstigen Wildnis im BSZ-Garten ist nichts mehr übrig, Ramm brachte Struktur ins Grün, setzte neue Pflanzen, verschnitt bestehende Bäume und hielt zudem alles in Schuss. „Ohne ihn wäre das alles noch immer Dickicht“, ergänzt Thomas Reck, stellvertretender Schulleiter.

Hausmeister harrt manches Wochenende in der Schule aus

Wie Großkopf und Reck betonen, sei Ramm auch im Gebäude selbst „unverhältnismäßig einsatzbereit“ gewesen. Ob Glühbirnen auszutauschen waren, Tische zu reparieren, Fliesen zu erneuern oder Trockenbauarbeiten anstanden: Ramm war da. Was Großkopf an ihm besonders zu schätzen lernte: „Er hatte schon alles repariert, da wussten wir noch gar nicht, dass es kaputt war.“ Und eben das sei für das reibungslose Funktionieren einer Schule unerlässlich.

Der Hausmeister des Beruflichen Schulzentrums in Böhlen geht in Rente. Quelle: Thomas Kube

„Geht nicht, gibt`s nicht“, war Ramms Motto, „das hat unseren Alltag enorm erleichtert“, so Reck. Zumal der 64-Jährige ein Händchen für alles gehabt habe: für die Heizungsanlage, für Programmierungen, für die Alarmanlage. Dass er zudem jederzeit einsatzbereit war, zeigen die etlichen Wochenenden, die Ramm in der Schule verbracht hat. „Immer wieder gab es Schwierigkeiten mit der Heizung.

Er hat dann die Verantwortung für Fehler des Landratsamtes übernommen“, betont Großkopf. Sonst hätten Schüler und Lehrer an einigen Montagen in kalten Klassenräumen ausharren müssen. Auch bei den unzähligen Veranstaltungen wie Tag des Handwerks oder Tag der offenen Tür sei Ramm immer zur Stelle gewesen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Die kleine Werkstatt im Erdgeschoss des Hauses war über die Jahre das Domizil von Ramm. Eigentlich sollte schon Ende vergangenen Jahres für den umtriebigen Hausmeister Schluss sein, weil aber ein Kollege krankheitsbedingt ausfiel, verlängerte der 64-Jährige um einige Wochen. Nun aber ist endgültig Schluss, wobei die beiden Schulleiter hoffen, dass Ramm auch weiterhin der Schule die Treue halten wird. „Vielleicht hat er ja Lust, uns auch künftig zu helfen“, sagt Großkopf.

Von Julia Tonne