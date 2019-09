Havarie führt in Böhlen zur Vollsperrung

Böhlen

Eine Havarie hat in der Röthaer Straße in Böhlen zu einer Vollsperrung geführt. Am Dienstagnachmittag musste die Straße in Höhe des Bahnübergangs für den Verkehr gesperrt werden. „Straßenmeisterei und der Zweckverband haben die Sperrung empfohlen“, erklärte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) am Dienstagabend während der Sitzung des Technischen Ausschusses. Grund sei ein Straßeneinbruch gewesen.

Ärztehaus und Berufsschule ohne Busstopp

Das bringt nicht nur eine erforderliche Umleitung für Autos mit sich, sondern auch Auswirkungen auf die Linienbusse. „Die reguläre Umleitung führt über die B95/B2“, sagte Berndt. Die Busse hingegen könnten in den kommenden Tagen weder die Haltestelle am Ärztehaus noch die am Berufsschulzentrum anfahren. Halt machen könnten die Busse nur am Kulturhaus und am Bahnhof.

Einkaufszentrum nur aus Leipziger Richtung erreichbar

Der Rathauschef hofft, dass in den nächsten Tagen die Sperrung wieder aufgehoben werden kann. Derzeit sei es nur möglich, aus Richtung Leipzig kommend bis zum Einkaufszentrum zu fahren. Aus Richtung Rötha sei am Bahnübergang Schluss.

Von Julia Tonne