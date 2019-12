Heiligabend in Neukieritzsch: Orchester spielt auf dem Faschingswagen

Neukieritzsch

Es gibt Traditionen, von denen möchte man hoffen, dass sie ewig halten, oder zumindest noch ganz, ganz lange. Eine solche gibt es seit rund viereinhalb Jahrzehnten in Neukieritzsch. Dort kommt der Weihnachtsmann auf den Markt, und das nicht irgendwann im Advent so wie auf hunderten Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern, sondern so, wie es sich gehört am Heiligabend, am 24. Dezember.

Die öffentliche Bescherung lassen sich seit Generationen Jahr für Jahr hunderte Neukieritzscher nicht entgehen: Kinder, die sich auf die kleinen Geschenke freuen, die der Bärtige mitbringt. Und Erwachsene, die einst als Kinder der Ankunft des Weihnachtsmannes entgegen fieberten, jetzt die eigenen Kinder begleiten und zugleich alte Freunde und Bekannte treffen.

Neukieritzscher Karneval Club organisiert Weihnachtsmann

„Das ist wie ein großes Klassentreffen“, sagt Kathleen Gerstl. Die Vorsitzende des Neukieritzscher Karneval Clubs (NKC) hat von Vereins wegen ohnehin mit dem Weihnachtsmann-Spektakel auf dem Neukieritzscher Markt zu tun. Denn seit Jahren helfen Tänzerinnen des NKC als Engel beim Verteilen der Geschenke.

In diesem Jahr fällt dem Karnevalsverein am Nachmittag des 24. Dezember sogar eine noch größere Rolle zu. Eine, die dem ganz besonderen Heiligabend in Neukieritzsch noch eine weitere Besonderheit hinzufügt. Zum allerersten Mal wird nämlich am Weihnachts-Nachmittag der große Wagen des NKC, der eigentlich den Faschingsumzügen vorbehalten ist, auf den Marktplatz rollen. Er wird als fahrende Bühne für das Neukieritzscher Blasorchester dienen, das bei der Veranstaltung aufspielt.

Mario Hantke (v.l.), Sven Russau, Ben und Thomas Laubisch (unten) schmücken den Faschingswagen des NKC für Heiligabend. Quelle: André Neumann

„Das war eigentlich eine Schnapsidee“, deutet NKC-Präsident Sven Russau an, wie man im Verein auf die Neuerung für den 24. Dezember verfiel. Besser trifft es wohl: Glühwein-Idee. Den verkaufte am Heiligabend bisher immer der Betreiber des China-Imbisses. Doch der hat geschlossen und selbst angeregt, der Karnevalsverein könnte den Verkauf übernehmen.

Faschingswagens in der NKC-Garage noch gänzlich undekoriert

Der sagte zu, wollte es aber dabei nicht bewenden lassen. Zumal eine Seite des Faschingswagens in der NKC-Garage noch gänzlich undekoriert war. Konnte man also genau so gut riesig groß „Frohe Weihnachten“ darauf schreiben und Tannenzweig-Girlanden anbringen. Gesagt getan. Gleich daneben prangt das Banner des Musikvereins Neukieritzsch-Regis auf der Seitenwand.

Ein passendes Zugfahrzeug ist auch schon gefunden. Sven Russau hat einen Cousin, Ronny Mehle. Der betreibt in Großstolpen einen Gartenbaubetrieb und hat einen alten Lanz-Traktor. Mit dem wollen beide gemeinsam am 24. Dezember den Weihnachts-Faschings-Anhänger auf den Markt bringen. Bei einigen Älteren dürfte das laute Geknatter des Lanz ähnliche Glücksgefühle auslösen wie die Ankunft des Weihnachtsmannes bei vielen Kindern.

Im vorigen Jahr kam der Weihnachtsmann mit dem Trike auf den Neukieritzscher Markt gefahren . Quelle: Bert Endruszeit

Fahrer des Weihnachtsmannes ist wieder Uwe Konnegen

Der kommt freilich nicht auf dem Faschingswagen angefahren, auch nicht auf dem Traktor. Fahrer des Weihnachtsmannes wird wieder Uwe Konnegen aus Kieritzsch sein. Und der entscheidet nach Lust, Laune und vor allem Wetter, ob er das offene, glänzende Trike oder den dreirädrigen, über achtzig Jahre alten Mini-Lieferwagen Tempo aus der Garage holt.

Egal wie, der Weihnachtsmann wird kommen, aber erst, wenn alle gemeinsam lautstark nach ihm rufen. 14.30 Uhr geht es los auf dem Neukieritzscher Marktplatz.

Von André Neumann