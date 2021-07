Heimatmuseum Kitzscher startet mit Profi-Künstler und „Spielereien“

Kitzscher

Es geht wieder los. Acht Monate lang blieben die Ausstellungsräume im Heimatmuseum Kitzscher verwaist. Wegen der Corona-Pandemie war nach einem Ausstellungssommer von überschaubarer Länge im vorigen Jahr Ende Oktober wieder Schluss. Die geplante Schau mit Keramiken des Künstlerpaares Mika aus Haubitz konnte schon gar nicht mehr gezeigt werden. Sie wird nachgeholt. Zuvor aber eröffnet am 4. Juli ein anderes Duo den neuen Reigen.

Berufskünstler und seine Frau stellen aus

Es ist ein Künstlerpaar, das den bisherigen Rahmen der Kitzscheraner Ausstellung sogar sprengt. Denn zumeist sind es Hobbykünstler, Vereine und Sammler, die hier ihre Exponate zeigen. Mit dem 63 Jahre alten Jürgen Raiber aus Mölbis präsentiert jetzt ein Berufskünstler jüngste Werke in einer Personalschau, die noch von Arbeiten seiner Frau Kristina ergänzt wird.

Raiber ist diplomierter Grafiker, studierte in den 1980er-Jahren an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach einem anschließenden Meisterschülerstudium bei Werner Tübke arbeitete er seit 1991 freiberuflich als Zeichner und Grafiker in der Messestadt. 1995 siedelte die Familie nach Mölbis um, wo Jürgen Raiber seither verstärkt bildhauerisch und plastisch tätig ist.

Bronzeplastik neben der Orangerie in Mölbis

Zuletzt erregte er mit einer Bronzeplastik Aufsehen, die neben der Orangerie in seinem Heimatort steht und das mittelalterliche Mölbis darstellt. In Kitzscher bekommt das Publikum unter dem Ausstellungstitel „Spielereien“ die kleinere Form Raiber’scher Objekte zu sehen.

Dem Künstler hat es schon seit längerer Zeit die Commedia dell’arte angetan, eine traditionelle italienische Schauspielkunst. Er fertigt aus Holz und anderen Materialien Kasper und weitere, häufig skurrile Figuren, von denen einige in den Vitrinen des Heimatmuseums in Kitzscher zu sehen sein werden. „Das ist alles in diesem Jahr entstanden“, sagt der Bildhauer, der die Arbeiten auch zum Verkauf anbietet.

Kleine Objekte wie diese stellt der Mölbiser Künstler Jürgen Raiber im Heimatmuseum Kitzscher aus. Quelle: Jan Raiber

Kristina Raiber hat auch Corona verarbeitet

„Spielereien“ im besten Sinne sind auch die zweidimensionalen Collagen, die Kristina Raiber (62) zur Ausstellung beisteuert. Sie arbeitet unter anderem mit Zeitungsausschnitten, Katalogseiten und anderem Gedruckten und widmet sich dabei „Themen, die im Alltag auf uns zugekommen sind“, so Jürgen Raiber. „Auch Corona.“ Die Pandemie, ergänzt seine Frau, sei zwar nicht der Anlass gewesen, sich künstlerisch zu betätigen, sie habe aber das Material geliefert.

Jürgen Raiber hofft aufs nächste Jahr

Die Ausstellung „Spielereien“ wird fast den gesamten Sommer über bis zum 5. September in Kitzscher zu sehen sein. Für den Künstler ist sie ein kleiner Ersatz für andere, überregionale Schauen, die aufs nächste Jahr verschoben worden sind. Seine vorerst letzte Personalausstellung hatte er im vorigen Jahr an drei Orten im Muldental zugleich: in der Ausstellungskapelle „St. Georg“ in Grimma, im Künstlergut Prösitz und in der Schaddelmühle.

Fortsetzung mit Lebenshilfe und Künstlerpaar Mika

In Kitzscher folgen auf Jürgen und Kristina Raiber noch zwei Ausstellungen in diesem Jahr. Von September bis Ende Oktober werden Bewohner und Mitarbeiter der Lebenshilfe Borna ihre künstlerischen Fertigkeiten zeigen. Danach soll Anfang November die um ein Jahr verschobene Keramik-Ausstellung von Günther und Bärbel Mika aus Haubitz folgen.

Sonntags geöffnet – und mal mittwochs

Die aktuelle Schau wird am Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr eröffnet. Das Heimatmuseum im Seitengebäude des Rathauses in der Ernst-Schneller-Straße 1 öffnet wie gewohnt sonntags von 14 bis 17 Uhr. Dank der Unterstützung vom Columbus-Verein können künftig auch ab und zu mittwochs von 14 bis 17 Uhr Besucher empfangen werden, kündigt der Heimatverein an.

Von André Neumann