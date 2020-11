Heimatmuseum: Reparatur verhindert in Deutzen vorerst größere Schäden

Neukieritzsch/Deutzen

Mit einer offenbar nur sehr kleinen Reparatur ist in Deutzen jetzt womöglich größerer Schaden vorerst abgewendet worden. Es geht um das Heimatmuseum, welches Karl-Heinz Feiner in einem kleinen Nebengebäude der geschlossenen Grundschule betreibt.

In Schränken und Vitrinen bewahrt der Vorsitzende des Heimatvereines Regis-Breitingen und Umgebung, zu dem auch eine Heimatgruppe Deutzen gehört, jede Menge Dokumente und Erinnerungsstücke über die Geschichte des Ortes und vor allem der Braunkohleindustrie auf.

Vor einigen Monaten hatte Feiner bemerkt, dass Regenwasser durch die Decke in den Raum eintritt. Nach seien Worten hatte er schon damals den Ortsvorsteher und das Bauamt der Stadtverwaltung informiert. Mittlerweile sei es so schlimm geworden, dass er nach Regen Pfützen aufwischen müsse und Wasser sogar schon in eine Vitrine gelaufen sei.

Im Raum herrsche so hohe Luftfeuchtigkeit, dass die Papiere bereits angegriffen würden. Er befürchtet, Dokumente könnten verschimmeln und unbrauchbar werden.

Gemeinde ließ Dach reparieren

Weil sich an der Situation nichts änderte, startete der Deutzener Ortsvorsteher Andy Krummsdorf kürzlich einen Aufruf um Hilfe für das Heimatmuseum. Gesucht werde ein Raum, in dem das Material untergestellt werden könnte. Das könnte, sagte Krummsdorf der LVZ, unter anderem eine noch unsanierte, leer stehende Wohnung der gemeindeeigenen Wohnungsgesellschaft Kowo sein.

Unterdessen hatte die Gemeindeverwaltung den Schaden am Dach, der nicht besonders groß gewesen sein soll, reparieren lassen. Ortsvorsteher Krummsdorf half Feiner daraufhin beim Auslegen und Trocknen der Dokumente in der Heimatstube. Nach der Reparatur, so der Ortsvorsteher, „kann das Heimatmuseum im Raum bleiben, bis endlich ein Ausstellungsraum gefunden wird“.

Einige Stücke sind in der Bibliothek zu sehen

Denn vorläufig kann ohnehin niemand die Ausstellung in dem gesperrten Schulhaus sehen, denn die Schule ist gesperrt. Ein paar Stücke, ein Modell der früheren Brikettfabrik, eine Vereinsfahne, zwei Uniformen und einige Bilder werden in der neu eröffneten Bibliothek in Deutzen ausgestellt und würden dort auf Interesse stoßen, sagt Feiner. Zuletzt habe er in Absprache mit der Leiterin noch mehrere Chronikbände in die Bibliotheksräume am Markt in Deutzen gebracht.

Eine endgültige Lösung für die Heimatstube ist das alles nicht. Sollte die Schule doch noch abgerissen werden, müsste sie raus. Aktuell laufen Untersuchungen für eine Teilsanierung. Käme es dazu, könnte der Ausstellungsraum möglicherweise bleiben.

Von André Neumann