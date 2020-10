Heimatmuseum Rötha: Was Mädchen früher in der Schule lernen mussten

Rötha

Kann sich noch jemand vorstellen, was die Oma oder die Uroma oder deren Mutter in der Schule gelernt hat? Wer möchte kann sich das jetzt im Heimatmuseum in Rötha ansehen. Dort eröffnet der Stadt- und Heimatverein am 10. Oktober eine neue Ausstellung.

Die zeigt Handarbeiten aus alter Zeit, genauer, alles was mit Stoff, Nadel und Faden zu tun hat. Der Besucher findet hier aber keine Hobby-Kunst-Schau mit vorrangig Freizeitarbeiten und Schmuckstücken vor. Vielmehr hat Inas Heise vom Museumsvorstand, die sich vor allem um diese Ausstellung bemüht hat, eine Sammlung zusammengestellt, die tatsächlich einen Blick auf einen kleinen Teil des Alltags von Mädchen und jungen Frauen im vorigen und vorvorigen Jahrhundert wirft.

Ältestes Ausstellungsstück stammt von 1826

Damals gehörten nämlich Handarbeiten zwingend zum Lehrplan für Mädchen. Nicht, weil mit Gesticktem und Gestricktem Schmuck und Erbauung in die Wohnungen einziehen sollte, sondern weil die Fertigkeit an der Nadel nötig war, um den Hausstand zu ordnen. Ina Heise nennt nur ein Beispiel: Kleidungsstücke und Bettzeug, die in die Wäsche oder auf die Rolle gegeben wurden, mussten mit einem gestickten Monogram gekennzeichnet werden. Das mussten jungen Frauen können.

Tücher für Wäschekörbe, Nachthemden für Kinder, Unterwäsche für Damen, Stoffbeutel für Wäsche, Tücher aller Art wurden selbst angefertigt und per Faden beschriftet, umnäht, bestickt. Für Ordnung und Ästhetik im Schrank sorgten Bordüren an den Regalen, teils mit Aufschriften.

Schrankbordüren mit aufgestickter Schrift Quelle: André Neumann

Gelernt wurde das auf einem so genannten Sticktuch. Das älteste, welches sich im Fundus des Heimatvereins befindet und jetzt gezeigt wird, stammt von 1826, zu erkennen an der eingestickten Jahreszahl. Auf dem vermutlich handgebleichten Leinentuch finden sich einfache Muster, Figuren und Symbole. Auf einem anderen Stück Stoff wurde geübt, wie Löcher und Risse gestopft wurden. Fingerfertigkeit erforderte auch das feste, enge Umnähen der Ränder von Knopflöchern.

Nadelarbeiten waren Pflichtfach für Mädchen

Auf einigen wenigen Erläuterungstexten gibt die Ausstellung zum Beispiel Hinweise auf das Schulgesetz von 1873 mit Nadelarbeiten als Pflichtfach. In Rötha unterrichtete das 36 Jahre lang Marie Agnes Meißner, die Ehefrau des späteren Schuldirektors Ernst Joachim Meißner. Beigegeben sind der Schau eine Reihe historischer Bügeleisen, ein Handarbeitsschränkchen und jede Menge kleine Werkzeuge und Utensilien. Bei einigen davon erhofft sich Ina Heise über deren Funktion noch Aufklärung von einigen der älteren Besucherinnen der Schau.

Zur Galerie Nadelarbeiten waren früher Pflichtfach für Mädchen in der Schule. Davon erzählt eine neue Ausstellung in Rötha.

Entstanden ist die Ausstellung fast durch Zufall. Nachdem der Heimatverein im vorigen Jahr einige vom Museum genutzte Räume freimachen musste, gingen die ausschließlich ehrenamtlichen Mitglieder noch in den zurückliegenden Monaten ans Sortieren, neu Einordnen und Archivieren. Dabei, sagt Ina Heise, seien auch die Stoffe aus den vergangenen bis zu knapp 200 Jahren wiederentdeckt worden. So entstand die Idee für diese kleine aber feine Ausstellung.

Tag der offenen Tür statt Museumsfest

Eröffnet wird sie am 10. Oktober 14 Uhr. An diesem Tag wäre unter normalen Umständen gemeinsam mit anderen Röthaer Vereinen und vielen Besuchern das traditionelle Museumsfest anlässlich der Völkerschlacht zu Leipzig am 13. Oktober 1813 gefeiert worden. Wegen der Corona-Pandemie muss darauf verzichtet werden, weil es im Museum und auf dem Hof zu eng zugehen würde.

Deswegen, bedauert Ina Heise, werde auch das traditionelle Weihnachtsbasteln nicht stattfinden. Auch daran nehmen erfahrungsgemäß so viele Menschen teil, dass die Mindestabstände kaum eingehalten werden können.

Um das Wochenende um den Jahrestag der Völkerschlacht nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen, lädt der Verein nun am 10. Oktober von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen und Eröffnung der neuen Ausstellung ein. Danach ist das Museum in der Straße der Jugend 5 vorläufig weiterhin immer sonnabends von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Von André Neumann