Heimatmuseum zeigt in Kitzscher eine bunte Puppenwelt

Kitzscher

In so unsicheren Zeiten wie den letzten beiden von der Corona-Pandemie geprägten Jahren Ausstellungen zu organisieren, das ist für einen Verein, der ein kleines Museum wie das in Kitzscher betreibt, wahrlich nicht einfach. Soll man etwas vereinbaren? Und darf das Museum dann öffnen? Oder gibt es wieder einen Rückschlag? Und welcher Aussteller lässt sich auf diese Unsicherheit ein?

Die letzte Ausstellung mit Malerei und Keramik des Künstlerpaares Mika aus Haubitz begann Anfang November in Kitzscher, hatte dann zwei Monate Zwangspause und war danach noch einmal bis zum 20. Februar zu sehen. Nun ist es dem Heimatverein gelungen, gleich die nächste Ausstellerin zu engagieren.

Mit Ursula Tscheschke ist es eine Kitzscheranerin, die selbst auch zum Heimatverein gehört. Sie wird die Museumsbesucher ab dem 27. Februar in die zauberhafte Welt ihrer Puppen einführen.

Ein nachgeholter Kindheitstraum

Die 71-Jährige sammelt Puppen, seit mit der Wende vor gut 30 Jahren auch hierzulande allerorten Trödelmärkte aufkamen. Ursula Tscheschke sah damals die Gelegenheit, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen, sich das zu kaufen, was sie in der Kindheit gern gehabt hätte, aber was ihr damals verwehrt gewesen sei.

Denn aus der Zeit ihrer Kindheit, erzählt die in Kitzscher geborene Frau, kann sie sich nur an eine einzige Puppe erinnern, die sie besessen hat. Bei sechs Kindern, davon einem mit einer Behinderung, und einem Vater, der schwer krank aus dem Krieg zurückkehrte, sei in der Familie kaum Geld da gewesen.

Um so reichhaltiger gefüllt ist Ursula Tscheschkes Puppenstube jetzt. Rund 45 Exemplare, schätzt sie, füllen ihr Hobbyzimmer. Einige sind mit 20 bis 30 Zentimetern eher klein, die meisten dagegen groß wie Puppenkinder. Hinzu kommen einige Puppenwagen, ein Schaukelpferd, Sonnenliegen, kleine Stühle und ähnliche Spielzeuge.

Puppensammlerin malt auch

„Meine kleine Puppenwelt“ heißt deswegen die neue Schau im Heimatmuseum in der Ernst-Schneller-Straße 1 im Seitengebäude des Rathaues von Kitzscher, die am Sonntag, dem 27. Februar, um 14 Uhr eröffnet wird.

Für Ursula Tscheschke ist es nicht die erste Schau im Museum. Und auch nicht die letzte. Denn die Ruheständlerin, die früher in der Kinderkrippe und später in der Altenpflege gearbeitet hat, malt auch leidenschaftlich gern und ist Mitglied der Interessengemeinschaft „Montagsmaler“ in Rötha.

Demnächst auch mit Bildern im Museum

Die stellten zuletzt im Jahr 2019 im Kitzscheraner Museum aus. Und sie werden, schaut die Puppenfreundin und Hobbymalerin voraus, noch in diesem Frühjahr eine Auswahl ihrer Bilder in Kitzscher vorstellen.

Doch zunächst wird Ursula Tscheschke den Ausstellungsraum in eine Puppenstube verwandeln. Mit den meisten ihrer Puppen und einigen zugehörigen Spielzeugen. Bestimmt teilen die Betrachter dann die Einschätzung der Besitzerin, die über ihre Sammlung sagt: „Es ist immer wieder eine Freude, die Puppen anzuschauen.“

Museum Kitzscher, Ernst-Schneller-Straße 1, „Meine kleine Puppenwelt“, Eröffnung 27. Februar, 14 Uhr, zu sehen bis zum 24. April

Von André Neumann