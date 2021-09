Heimatverein Groitzsch gestaltet Museum neu

Groitzsch

Er kümmert sich um das Museum, bringt zahlreiche Publikationen zur Stadthistorie heraus, organisiert Ausstellungen und gestaltet den Tag des offenen Denkmals: Der Naturfreunde- und Heimatverein Groitzsch besteht seit nunmehr 31 Jahren und ist aus Groitzschs Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Der 30. Geburtstag des Vereins wurde jetzt corona-bedingt nachträglich gefeiert – mit einem Rückblick, vor allem aber mit einem Ausblick dessen, was alles für die Mitglieder auf der Agenda steht.

„Auch wenn es sozusagen erst 30 Jahre seit Gründung her ist, ist es uns nicht gelungen, die Namen aller Gründungsmitglieder herauszufinden“, betonte der Vereinsvorsitzende Dietmar Schäfer bei der kleinen Feierstunde im Maximilians. Es sei lediglich klar, dass der Verein aus zwei Gruppen hervorgegangen sei. Zum einen aus der Gruppe derer, die sich schon lange vor 1990 mit der Chronik beschäftigte hätten und darüber hinaus sehr naturverbunden waren, zum anderen waren Wanderfreunde maßgeblich an der Gründung beteiligt.

Größte Aufgabe ist Neugestaltung des Museums

Laut Schäfer sei es dem Verein gelungen, all das umzusetzen, „was wir uns vorgenommen hatten“. Seien das wechselnde Ausstellungen im Museum, Lesungen oder Publikationen. Selbst die schwierige Zeit der Corona-Pandemie habe der Verein gut überstanden. Zwar musste das Museum geschlossen bleiben und auch Treffen der Mitglieder waren nicht möglich, aber jeder konnte für sich zu Hause etwas forschen und sich Gedanken machen, was der Verein in den kommenden Jahren schaffen will.

Mit einer kleinen Feierstunde wurde der 30. Geburtstag des Vereins im 31. Jahr des Bestehens nachgeholt. Quelle: Julia Tonne

Die größte Aufgabe steht schon unmittelbar bevor: die Gestaltung eines neuen Konzepts für den Museumsteil Alte Wache. Laut Schäfer sei es unerlässlich, das Museum auf den Stand zu bringen, „den es verdient“. Die Schuhindustrie sei Aushängeschild der Stadt und müsse noch präsenter werden. Schließlich blühte das Schuhmacherhandwerk bereits seit dem ausgehenden Mittelalter und bescherte der Stadt Ruhm und Reichtum.

Enge Kooperation zwischen Verein und Stadt

Für diese Mammutaufgabe weiß der Verein die Stadt hinter sich, „seit Jahrzehnten arbeiten wir eng mit der Stadtverwaltung zusammen“, betonte auch Roland Meyer, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Und auch Maik Kunze, Bürgermeister von Groitzsch, zeigte sich bei der Geburtstagsfeier dankbar, dass die Kooperation so gut funktioniere. „Denn das kulturelle Leben in der Stadt wäre ohne den Verein um einiges ärmer.“

Im Museum haben derweil die ersten Arbeiten begonnen, im Verwaltungsausschuss wird am Donnerstag, 2. September, ab 19 Uhr im Rathaussaal über das Konzept in der Alten Wache beraten.

Kirchgemeinde lobt Zusammenarbeit

Glückwünsche zum 30. Geburtstag kamen auch von der Kirchgemeinde. „Es ist wahrlich nicht selbstverständlich, dass ein Verein und eine Kirchgemeinde so eng zusammenarbeiten“, machte Pfarrerin Friederike Kaltofen deutlich. Erst kürzlich sei die Turmbekrönung in Michelwitz gemeinsam gefeiert worden. „Auch für uns ist die Kooperation keine Selbstverständlichkeit“, ergänzte Schäfer. Es sei unter anderem nicht üblich, Kirchenschlüssel zu bekommen und jederzeit mit einbezogen zu werden.

Am 12. September nimmt der Naturfreunde- und Heimatverein Groitzsch sein Vereinsleben nach anderthalb Jahren Corona-Pause wieder auf und lädt zum Tag des offenen Denkmals ein.

Von Julia Tonne