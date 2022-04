Heimatverein Kitzscher lädt zum 20. Mal zur Frühlingswanderung

Kitzscher

Der Heimatverein Kitzscher lädt zum 20. Mal zu einer Frühjahrswanderung ein. Treffpunkt ist am 23. April, 13 Uhr, auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes Wreesmann in der Leipziger Straße. Es geht diesmal die Halde Trages hinauf.

Wer will, kann die Wanderer mit dem Fahrrad begleiten. Dabei ist zu bedenken, dass auf dem Weg nach oben auch eine längere Treppe zu bewältigen ist. Ziel sind die Schutzhütte beziehungsweise der Aussichtsturm auf der Halde. Der Weg dorthin ist etwa fünf Kilometer lang.

Erst Informationen – dann Quiz

Die Wanderung führt zunächst nach Thierbach, dann am Ortsausgang in Richtung Trages geht es links auf einem Feldweg in Richtung Halde. Oben angekommen, können die Teilnehmer weitere Sehenswürdigkeiten der Halde besuchen. Dort gibt es auch neue Sitzgelegenheiten. Mitglieder des Heimatvereins, besonders Franz Waberzeck, geben gern Auskunft zur Entstehungsgeschichte der Halde und zu deren Tier- und Pflanzenwelt.

Für aufmerksame Zuhörer wird das im Anschluss stattfindende Quiz keine Hürde darstellen. Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird gesorgt.

