Heimatverein Kitzscher muss Wanderung zum zweiten Mal absagen

In Kitzscher ist am Samstag Nachmittag die Wanderung des Heimatvereins zur Milchviehanlage nach Dittmansdorf buchstäblich ins Wasser gefallen. Aus dem wolkenverhangenen Himmel regnete es schier unaufhörlich, und so entschloss sich der Veranstalter, die Exkursion zur Dittmannsdorfer Milch GmbH am Fürstenholz abzusagen.

Dabei hätten die Wanderfreunde dort einen Einblick von der Milchproduktion bis zur Milchgewinnung und deren Weiterverarbeitung bekommen können. Franz Waberzeck vom Heimatverein bedauert es, dass diese Wanderung schon wieder abgesagt werden musste. „Bereits im Frühjahr stand der Besuch der Milchviehanlage auf unseren Programm. Aber da machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung.“

Dass der zweite Versuch, nun durch den Dauerregen erneut ausfallen musste, damit habe er nicht gerechnet bedauert der Vorsitzende desHeimatvereins.

Heimatgedanke ist fest verankert

Der unternimmt zweimal im Jahr Wanderungen durch die Region, zu der nicht nur die Mitglieder eingeladen sind. „Unsere Exkursionen durch die heimatlichen Gefilden, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, stehen allen offen, die ein Stück Heimat erleben wollen“, sagt Waberzeck.

Heimatvereinsvorsitzender Franz Waberzeck in der aktuellen Ausstellung im Museum in Kitzscher. Quelle: René Beuckert

Der Heimatgedanke ist bei den Mitgliedern des Heimatvereins fest verankert. So pflegen sie den Weg von Thierbach bis zum Aussichtsturm auf der Hochhalde Trages von der Kitzscheraner Seite aus. Sie stellten dort Bänke auf und installierten in der Schutzhütte am Turm einen Tisch. Doch leider schätzen nicht alle diese Aktivitäten. „Der Tisch wurde aus seiner Verankerung gerissen und damit das Schild für den Aussichtsturm zerstört“, erinnert Waberzeck an einen Vorfall in diesem Jahr. Für die Heimatfreunde sind solche Taten unverständlich. „In vielen Stunden unserer Freizeit schaffen wir für die Allgemeinheit Werte, die andere einfach zerstören“, ärgert er sich.

Wechselnde Ausstellungen im Museum

Aber über die aufgestellte Bank am Fürstenholz freut sich der Heimatfreund besonders, denn von dort aus haben Wanderfreunde eine herrliche Sicht in Richtung Kitzscher und Dittmansdorf.

Zur Heimatpflege gehören nicht nur Wanderungen, sondern genauso die Betreuung des Heimatmuseums, in dem die wechselnden Ausstellungen alljährlich zahlreiche Besucher anlocken. Dabei reicht das Angebot von Keramik bis Malerei und Fotografie. „Wir haben gerade eine imposante Fotoausstellung mit Tiermotiven von Sven Wersich eröffnet, die viel Anerkennung fand“, lädt Franz Waberzeck ins Museum ein.

Nicht nur die Bilder selbst, sondern auch die damit verbundenen Gespräche würden einen Einblick in den Schaffensprozess geben, meint der Heimatfreund.

Vereine müssen zurückstecken

Die Aktivitäten des Heimatvereins kamen durch die Corona-Krise nahezu zum Erliegen. Erst durch die Lockerungen waren wieder Aktionen möglich. Veranstaltungen, wie das Park-und Teichfest und die Walpurgisnacht, an denen sich die Heimatfreunde beteiligen, um etwas Geld für die Vereinskasse zu erwirtschaften, sind ausgefallen. Auch der Weihnachtsmarkt wird voraussichtlich nicht stattfinden.

„Im Augenblick leben wir von der Substanz. Doch auch den anderen Vereinen geht es so, die erst einmal zurückstecken müssen“, stellt Waberzeck fest. Jeweils am 1. Donnerstag im Monat treffen sich die Heimatfreunde im Museum, schmieden Pläne für weitere Aktionen und planen die wechselnden Ausstellungen, die sonntags von 14 bis 17 Uhr gezeigt werden.

