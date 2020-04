Borna: Zu Hause bleiben – Baulärm aushalten

Borna

Corona zwingt die Menschen, so viel Zeit wie möglich in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Allerorten gibt es Home-Office, lernen die Kinder zuhause, verbringen die Familien ihre Freizeit zuhause. Für die Mieter, die in den Nachbarhäusern der Heinrich-Heine-Straße 12 in Borna wohnen, ist dieser Umstand derzeit mehr als eine Herausforderung. Denn in dem Aufgang mit der Hausnummer 12 laufen seit Wochen Bauarbeiten. Die Bornaer Wohnungsgenossenschaft lässt das Mehrfamilienhaus komplett umbauen. Aus bislang zwölf Wohnungen sollen in absehbarer Zeit neun größere Wohnungen entstehen. Rund 600 000 Euro nimmt die BWG für das Vorhaben in die Hand.

Bei Nachbar Steffen Thomas sorgen die Bauarbeiten für Unmut, er bezeichnet die jetzige Zeit als „Tortur“. „Die Sanierungen finden auf dem Rücken der Mieter statt“, macht er deutlich. Jeder sei aufgrund der Corona-Pandemie angehalten, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen, jeder aber müsse derzeit mit dem Baulärm leben. „Wir können kein Fenster aufmachen, weil es so laut ist. Und auch in den Wohnungen selbst fühlt man sich, als würden die Bauarbeiter direkt neben einem stehen.“ Er könne nicht verstehen, warum die BWG in dieser für alle schwierigen Zeit nicht die Sanierung auf einen späteren Zeitpunkt verlege.

Anzeige

Erteilte Aufträge können nicht auf Eis gelegt werden

Andreas Beier, Vorstandsvorsitzender der BWG, begründet die fortschreitenden Arbeiten mit der eng getakteten Terminkette. „Wenn ein Gewerk raus ist, muss ja schon das nächste rein“, sagt Beier. Er könne nicht so ohne weiteres bereits erteilte Aufträge auf Eis legen, „denn bei jedem Bauabschnitt greift ein Gewerk ins nächste“.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Terminkette für die einzelnen Gewerke ist eng getaktet. Weshalb erteilte Aufträge nicht auf Eis gelegt werden können. Quelle: André Neumann

Wie er betont, sollten die lärmintensiven Arbeiten jedoch jetzt abgeschlossen sein, lediglich das Hochpumpen von Beton könne noch einmal laut werden. Die ersten Anträge auf Mietminderung aufgrund des Lärms liegen Beier bereits vor, „wir werden jedoch allen Mietern nach Abschluss der Arbeiten entgegenkommen“, sichert er zu. Wie das aussehen könne, sei noch nicht klar, „aber wir lassen uns etwas einfallen“, verspricht Beier.

Neu entstehende Wohnungen sind bereits vergeben

Thomas aber kritisiert noch etwas anderes: „Die Luxussanierung geschieht auf Kosten der Instandhaltung in unseren Hausaufgängen.“ So warte er noch immer darauf, dass seine Heizung repariert werde, „zudem könnten die Treppenhäuser mal gestrichen, die Kellerböden in Ordnung gebracht und Bänke vor den Hauseingängen aufgestellt werden“, fordert er.

Bei anderen stoßen die Sanierung und die Grundrissänderung zugunsten größerer Wohnungen auf reges Interesse. 50 Bewerbungen waren für die neu entstehenden neun Wohnungen beim Vermieter eingegangen, „mittlerweile sind aber alle vergeben“, betont Beier. Was die große Nachfrage ausgelöst hat, seien laut Beier vor allem zwei Dinge: zum einen die Größe der Wohnungen, zum anderen die Barrierefreiheit im Haus.

Lesen Sie auch:

Von Julia Tonne