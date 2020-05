Helmholtz Zentrum am Störmthaler See – was sich der Kreis Leipzig davon erhofft

Landkreis Leipzig

Die Magdeborner Halbinsel als Forschungsstandort – eine Idee, die vom Landkreis Leipzig aktiv unterstützt wird. Mit einer Grundsatzentscheidung hat der Gemeinderat von Großpösna in der vorigen Woche den Weg freigemacht. Am Störmthaler See soll sich mit dem Helmholtz Zentrum ein Forschungsinstitut mit perspektivisch rund 500 Mitarbeitern und einem Investitionsvolumen von rund 60 Millionen Euro ansiedeln. „Ob es dazu kommt, entscheidet das Bundesforschungsministerium in Bonn“, erklärt Landrat Henry Graichen ( CDU). „Aber wir werden alles dafür tun, dass das Vorhaben realisiert wird.“

Strategien gegen den Klimawandel

Dort, wo sich noch bis vor wenigen Jahrzehnten Braunkohlebagger in die Erde gruben, könnte demnach bald gegen den Klimawandel geforscht werden. Denn in der Entwicklung von Anpassungsstrategien an immer heißere Temperaturen, trockene Böden und leere Flüsse sehen die Protagonisten den künftigen Arbeitsschwerpunkt des Instituts. Es soll den Namen Claire tragen. Dahinter verbirgt sich der Begriff „Centre for Climate Action and Innovation Research & Engeneering“ – zu deutsch: Zentrum für Klimamaßnahmen und Innovation – Forschung & Technik.

Hoffnung macht der Region eine Einigung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Länderchefs am 15. Januar zum Braunkohlenausstieg erzielten. „Demnach soll in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier jeweils ein Helmholtz-Zentrum entstehen“, erinnert Graichen. Der Helmholtz-Gemeinschaft werde eine entsprechende Finanzierung in Aussicht gestellt. Konzept und inhaltliche Ausrichtung der Institute, heißt es weiter, werden durch einen Wettbewerb festgelegt. „In diesem“, macht Graichen deutlich, „befinden wir uns gerade.“ Um für Großpösna zu werben, bedürfe es eines abgestimmten Vorschlags zwischen wissenschaftlicher Seite, Landkreis und Kommune. Wichtige Vorarbeit leiste dazu das Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ).

Bisherige Standorte der Helmholtz-Forschungszentren Quelle: UFZ

Standort am Rande des ehemaligen Tagebaus Espenhain

Graichen sieht aus verschiedenen Gründen gute Chancen, am Ende die Nase vorn zu haben. „Die Magdeborner Halbinsel ist ein attraktiver Standort.“ Im Reigen der bisherigen Helmholtz Zentren, die sich in Berlin, München oder Hamburg tummeln, wäre er nicht nur der erste im ländlichen Raum. Er bringt auch die nötige Historie mit: „Wo wäre eine Investition zur Abfederung des Kohleausstiegs besser aufgehoben als am Rande einer ehemaligen Kohlegrube?“ Bei der Magdeborner Halbinsel handelt es sich um einen Restpfeiler des ehemaligen Tagebaus Espenhain, der heute in den Störmthaler See hineinragt. Ein Dispatcherturm – längst zum beliebten Ausflugslokal umfunktioniert – erinnert noch heute an die industrielle Vergangenheit. Seit 1937 bis kurz nach dem Ende der DDR bauten hier Generationen von Kohlekumpeln 565 Millionen Tonnen Rohbraunkohle ab. Insgesamt wurden mehr als 8000 Menschen umgesiedelt. Der Tagebau Espenhain beanspruchte ein Gelände von fast 40 Quadratkilometern.

Kreative Geschäftsideen und Neugründungen erhofft

Geht es nach den Plänen des UFZ, das die wissenschaftliche Ausrichtung definiert, soll sich das geplante Forschungsinstitut inmitten dieser Bergbaufolgelandschaft den Konsequenzen des Klimawandels stellen. „Gerade vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Braunkohle sind solche neuen Entwicklungen zukunftsweisend und für die heimischen Unternehmen von besonderem Interesse“, betont Graichen. Praxisnahe Ansätze des geplanten Zentrums seien geradezu prädestiniert, neue Geschäftsideen und Neugründungen von Firmen zu fördern. Der Kreischef denkt hier beispielsweise an Themen der Landwirtschaft, der Wasserversorgung, aber auch der Gesundheitswirtschaft, die sich allesamt auf den Klimawandel einstellen müssten.

Von Simone Prenzel