Helmut Richters Welthit hat seine Wurzeln im Südraum Leipzig

Wer kennt sie nicht die legendäre Rockballade „Über sieben Brücken musst du geh´n“. Millionenfach verkauft, in 30 Sprachen übersetzt und von mehr als 100 Interpreten gesungen. Ein wahrer Welthit, der immer wieder unter die Haut geht. Die Geschichte dieses Liedes begann in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre. Seine Entstehung ist eher zufällig, aber auch ein Zeugnis der politischen Verhältnisse jener Zeit. Nur noch sehr wenige kennen die Geschichte dieses Songs und noch weniger wissen, dass das heutige Leipziger Neuseenland dabei eine wichtige Rolle spielte. Geschrieben hat den Liedtext und auch das Szenarium zum gleichnamigen DDR-Fernsehfilm der Leipziger Lyriker Helmut Richter. Er ist am 3. November 2019 im Alter von 85 Jahren verstorben. Ein Grund für eine historische Recherche.

Eine vielbeachtete Reportage im Fadenkreuz der DDR-Oberen

1967 erhält der junge Schriftsteller Helmut Richter vom Bezirksvorstand Leipzig des FDGB den Auftrag, die Errichtung des Braunkohlenkraftwerkes Thierbach literarisch zu begleiten. Es entstehen mehrere Reportagen, die unter dem Titel „Schnee auf dem Schornstein“ 1969 in einem kleinen gelb-schwarzen Taschenbuch im Mitteldeutschen-Verlag erscheinen. Der Verlag hatte die Veröffentlichung der Reportage als einen „Schwerpunkttitel“ zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR geplant. Richters Protagonisten waren keine Fantasiefiguren. Sie haben tatsächlich auf der Baustelle gearbeitet und in den umliegenden Orten, wie Espenhain, gelebt. Berichtet wurde schon damals von einer deutsch-polnischen Liebesbeziehung. Die Art und Weise, wie der junge Autor den Baustellenalltag und das Zusammenleben unterschiedlicher Nationalitäten reflektiert, findet zunächst viel Beachtung und Anerkennung. Doch plötzlich verändert sich alles. In der 2. Septemberwoche 1969 bringen linientreue Mitarbeiter der Abteilung Maschinenbau und Metallurgie des Zentralkomitees (ZK) den Stein ins Rollen. Ihre Argumentation, in diesem Buch werde über „Ereignisse vom Aufbau des KW Thierbach ohne Wahrung des Vertraulichkeitsgrades ausführlich berichtet“ und Probleme der Zusammenarbeit der RGW-Länder teilweise nicht „wahrheitsgemäß“ geschildert. ZK-Sekretär für Wirtschaft Günter Mittag und wenig später auch Erich Honecker, der damals nach Walter Ulbricht der zweitmächtigste Mann im Parteiapparat war, schalteten sich in die kontrovers geführte Diskussion ein. Am 21. November 1969 wird das Buch aus dem Handel genommen.

Trotz alle dem: Helmut Richter gibt nicht auf

Für Helmut Richter folgt eine Zeit der großen Enttäuschung. Die Erlebnisse mit den Menschen auf der Thierbacher Großbaustelle lassen ihn aber nicht los und er arbeitet immer wieder an diesen Texten. Immer wieder gerät Richter in die Kritik. Die Darstellung seiner Arbeiterfiguren und Ausführungen über die real gelebte Freundschaft der sozialistischen Bruderländer wurde als „problematisch“ eingeschätzt. Anfang der 1970er-Jahre verändern sich die politischen Kräfteverhältnisse in der DDR erneut. Erich Honecker wurde der erste Mann an der Spitze von Partei und Staat. Anfänglich herrschte durchaus eine Art Aufbruchsstimmung. Doch bereits Mitte der siebziger Jahre änderte sich das politische Klima deutlich. Der Liedermacher Wolf Biermann wurde 1976 ausgebürgert und Manfred Krug siedelte 1977 in die BRD über.

Fast 10 Jahre später: Adlershof will das Thema verfilmen

In der damaligen Volksrepublik Polen entwickelte sich dagegen eine Art von Weltoffenheit. Auf grenznahen Märkten werden amerikanische Jeans und westliche Schallplatten angeboten. Der visafreie Tourismus ins Nachbarland wurde von vielen DDR-Bürgern gern genutzt – nicht wegen des offiziellen Freundschaftsgedankens, sondern für den Erwerb von in der DDR nicht angeboten oder verbotenen Waren. Aus propagandistischen Gründen erhielt deshalb das DDR-Fernsehen 1977 den Auftrag, möglichst schnell einen Film zum Thema internationale Freundschaft, insbesondere mit dem polnischen Volk zu machen. Dabei besann man sich wieder auf die noch vor kurzem verpönte Geschichte von Helmut Richter. Der Fernsehfunk kaufte die Rechte und beauftragte Richter, das Szenarium für den Film zu schreiben. Es entstand das Drehbuch für eine deutsch-polnische Liebesgeschichte mit den Hauptfiguren Gitta Rebus, einer Chemielaborantin, und dem polnischen Bauarbeiter Jerzy Roman. Die Handlung spielte in der Gegenwart und verknüpfte die Schicksale polnischer Zwangsarbeiter während des 2.Weltkrieges und deren Nachwirkungen auf die deutsch-polnische Freundschaft. Eine schwere Last, auch für die Liebe zwischen Gitta und Jerzy.

Die Regie für den Film führte der erst 28-jährige Hans Werner. Es war sein erster Film. Bisher hatte er „nur“ als Regieassistent des Erfolgsregisseurs Lothar Bellag gearbeitet. Der hatte aber „keinen großen Bock“ auf diesen Film und meldete sich wenige Tage vor Produktionsbeginn krank. Werner nutzte diese Chance und stand dabei unter enormen Zeitdruck. Einerseits war schon viel Geld in die Produktion investiert worden, zum anderen fehlte es noch an elementaren Dingen, auch an der Filmmusik. Bei fast allen damals populären DDR-Gruppen wurde angefragt. Doch keine hatte Lust oder Zeit dafür. Die Textzeile „Über sieben Brücken musst du geh’n“ sollte den Film emotional aufwerten. Auch dieser Herausforderung stellte sich Helmut Richter, denn er hatte bis dahin noch nie einen Liedtext geschrieben. Die Erinnerungen an sein eigenes Schicksal (er kam als Flüchtlingskind aus der Tschechoslowakei 1945 nach Deutschland) gaben ihm das notwendige Einfühlungsvermögen in die Thematik. Gesungen vom damaligen Frontmann der Gruppe Karat, Herbert Dreilich, wurde der Titel unter widrigen technischen Bedingungen zwischen Weihnachten und Silvester 1977 in einem Studio mit angeschlossenem Übertragungswagen in Berlin-Grünau aufgenommen. Bei der Übergabe des Demobandes wenige Tage später im Interhotel Gera ahnte keiner der beteiligten Akteure, dass schon kurze Zeit später dieses Lied ein Hit werden sollte. Mehr scherzhaft hatte wohl Helmut Richter nach dem ersten Abhören der Karat-Produktion gesagt, das wird ein Welthit. Das Band von 1977, behaupten Insider, wechselte nach der Wende für 6000 DM den Besitzer.

Bornaer Kulturhaus der Gewerkschaften war Drehort

Gedreht wurde der Film nicht in Espenhain oder auf dem Gelände des dortigen Braunkohlenveredlungswerkes. Einziger Drehort in der Region war das Bornaer Kulturhaus der Gewerkschaften DSF (Deutsch Sowjetische Freundschaft). Einige Südraumbewohner können sich heute noch an ihre Arbeit als Komparsen und fleißige Tänzer auf der Tanzfläche erinnern. Die Hauptdrehorte waren in Gotha und im Lausitzer Kohlerevier. Im Film trägt Espenhain den Namen Zaspenhain und aus der Gaststätte „ Aspe“ wurde das Klubhaus „Zaspe“. Die Erstsendung des Filmes lief am 30. April 1978 im 1. Programm des Fernsehens der DDR. Unmittelbar nach seiner Ausstrahlung liefen in den Adlershofer Fernsehstudios die Telefonleitungen heiß. Die Anrufer, darunter auch 28 aus Westberlin und der BRD, wollten wissen, wann und wo es die Schallplatte mit dem Titelsong zu kaufen gibt. Doch bis es soweit war, galt es wiederum einige „DDR-typische“ Hürden zu nehmen.

Liedtext Über sieben Brücken musst du geh’n Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick,manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück.Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh,manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß,manchmal weiß ich nicht mehr was ich weiß.Manchmal bin ich schon am Morgen müd,und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehn,sieben dunkle Jahre überstehn,siebenmal wirst du die Asche sein,aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehn,manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehn.Manchmal ist man wie von Fernweh krank,manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt,manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt.Manchmal nimmt man, wo lieber gibt,manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehn,sieben dunkle Jahre überstehn,siebenmal wirst du die Asche sein,aber einmal auch der helle Schein.

Einige Entscheider waren der Meinung, Text und Musik sei zu sentimental und es gäbe Titel, die die Ziele des Sozialismus besser widerspiegeln. Doch es gab auch prominente Befürworter, wie die damals schon einflussreiche und spätere Firstlady der DDR-Unterhaltungskunst Gisela Steineckert. Als die Platte dann endlich gepresst war und in den Handel kommen sollte, fehlte es im Druckhaus Gotha an der roten Farbe für das Bedrucken der Plattenhülle. Das Rot war wegen des Druckes der vielen Propagandaplakate für den 1. Mai 1978 ausgegangen. Noch im gleichen Jahr siegte die Gruppe Karat mit dem Lied beim Internationalen Schlagerfestival in Dresden. Die Erfolgsgeschichte des Titelsongs setze sich unentwegt fort. 1979 erschien von Karat das Album „Über sieben Brücken“, welches wenig später unter dem Namen „Albatros“ in der BRD herauskam. Insgesamt verkaufte sich die Karat-Produktion in den folgenden Jahren in Ost und West fast eine Millionen Mal. Auch Helmut Richter wurde für sein Werk geehrt und erhielt 1978 den Kulturpreis der Stadt Leipzig.

Viele Westdeutsche glauben bis heute der Titel stammt von Peter Maffay

Als Peter Maffay den Song zum erstmal im Rundfunk hörte, war er sofort davon begeistert und bemühte sich um Kontakt zu den Karat-Leuten. Im Jahr 1980 besuchte er schließlich die Gruppe bei einem Konzert im hessischen Wiesbaden. Er bat die Band um Erlaubnis, den Titel nachspielen zu dürfen. Karat willigte ein und Maffay arrangierte das Lied neu. Da es Karat in den ersten Jahren der 1980er-Jahre von Seiten des Kulturministeriums der DDR verboten war, im West-Fernsehen aufzutreten, wurde der Titel verstärkt mit dem Namen Peter Maffay verbunden. Viele Westdeutsche glauben bis heute, der Titel stamme ursprünglich von Maffay. Erst ab 1990 wurde der Song auch von Maffay und Karat gemeinsam aufgeführt. Unvergessen auch die Veranstaltung „Die Macht der Musik“ in der Leipziger Peterskirche anlässlich des 25. Jahrestages der Leipziger Montagsdemonstrationen von 1989. Gäste der Podiumsdiskussion waren neben Altkanzler Helmut Schmidt auch Helmut Richter, Peter Maffay sowie Kurt Masur. Masur war es dann auch, der „Über sieben Brücken musst du geh‘n“ anstimmte. Maffay und Schmidt sowie die Gäste der Podiumsdiskussion sangen mit. Das Lied erfüllte den ganzen Kirchenraum. Peter Maffay sagte nach diesem Erlebnis: „So wird ein Lied zum Gebet“.

Peter Maffay in der Arena in Leipzig . Quelle: André Kempner

Von Werner Winkler