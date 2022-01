Herr und Frau Groitzsch aus Miltitz besuchen die Stadt Groitzsch

Groitzsch/Leipzig

Sein Name ist Groitzsch, Eberhardt Groitzsch. Der gelernte Maschinenbauer und Hydraulik-Ingenieur aus Leipzig-Miltitz wird genauso geschrieben wie die Stadt an der Schnauder im Landkreis Leipzig: mit „Gr“ und „oi“ und „tz“ und „sch“. „Wenn mich am Telefon jemand nach meinem Namen fragt, sage ich immer: Groitzsch, genauso wie die Stadt. Damit können die meisten etwas anfangen.“

Verbindungen zu Wiprecht?

Weitere Parallelen lassen sich an fünf Fingern abzählen. In den 1960er-Jahren hatte der heute 81-Jährige beruflich einige Male in der „Bella-Schuhfabrik“ zu tun, kennt auch das Volkshaus von innen und hat sich irgendwann mal einen Anorak in einem Groitzscher Sportgeschäft gekauft. Damit erschöpfen sich seine Groitzsch-Begegnungen. „Mein Bruder Andreas wollte mal tiefer in die Familiengeschichte eintauchen und herausfinden, wo unser Name eigentlich herkommt und ob da vielleicht eine Verbindung zum alten Wiprecht besteht“, erzählt der gebürtige Kulkwitzer. „Aber er ist leider nicht weit gekommen. Wer weiß, was die Nachforschungen noch alles ergeben würden.“ Andreas Groitzsch betreibt in Kulkwitz die Gaststätte „Grüne Eiche“, die er von seinen Eltern übernommen hat und in der die beiden Brüder aufgewachsen sind.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Postkarten von einer Schulfreundin aus Pegau

Über eine Schulfreundin in Pegau, Ingrid Schellenberger, werden die Groitzschs über alle Neuigkeiten in der Schusterstadt auf dem Laufenden gehalten. „Sie macht sich immer einen Spaß daraus und schickt mir Ansichtskarten aus Groitzsch“, lacht Brigitte Groitzsch (80), die die Post ihrer Freundin gut aufhebt. „Ein- bis zweimal im Jahr besuchen wir uns gegenseitig, aber dann sind wir in Pegau zu Gast und nicht in Groitzsch. Wir haben uns zwar schon öfter vorgenommen, mal rüberzufahren, aber irgendwie hat das nie so richtig geklappt.“

Zum ersten Mal an der Wiprechtsburg

Eine Einladung der LVZ hat es nun möglich gemacht. Groitzsch-Premiere für das aufgeschlossene Paar, das zum ersten Mal am Fuße der Wiprechtsburg stand und in der Stadtinformation den Stadtplan studierte. „Wir müssen unbedingt noch mal mit unseren Enkeln hierherkommen, damit sie die Stadt kennenlernen, deren Namen wir tragen.“

Brigitte und Eberhardt Groitzsch aus Leipzig-Miltitz besuchen die Stadt im Landkreis Leipzig, deren Namen sie tragen. Quelle: Mathias Bierende

Junggeblieben mit der Partyband Leipzig

Brigitte und Eberhardt Groitzsch führen ein aktives, beschwingtes Rentnerleben. Allein ihre Großfamilie mit den beiden Kindern, den drei Enkeln und zwei Urenkeln, mit denen sie teilweise unter einem Dach leben, sorgt für Turbulenz. Bis zu ihrer Rente hatte die ehemalige Kindergärtnerin erfolgreich ein Bistro in Miltitz geführt. Ihr Mann spielt seit fast sechs Jahrzehnten Keyboard und Akkordeon in der „Partyband Leipzig“. Die Musik liegt ihm im Blut. „Mein Vater hatte sich schon selbst das Trompete- und Harmonikaspielen angeeignet“, erinnert sich der 81-Jährige, der die Geselligkeit liebt und mit der Musik jung geblieben ist.

Auftritte derzeit auf Eis gelegt

Am liebsten erfreut er seine Enkel mit selbst gemachter Hausmusik oder geht mit der Partyband auf Mugge in Pflegeheime, Seniorenclubs und zu privaten Feierlichkeiten. Im Sommer hatte Eberhardt Groitzsch auch den 80. Geburtstag seiner Frau musikalisch umrahmt, doch derzeit sind sämtliche Auftritte coronabedingt auf Eis gelegt. „Das fehlt mir schon“, sagt der Hobbymusiker, der sich im Jazz und Dixieland genauso zu Hause fühlt wie im Schlager, Country und Rock´n´Roll. Hauptsache, die Stücke sind tanzbar. „Wir studieren natürlich auch mal was Aktuelles ein, man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben“, lacht der Rentner und freut sich schon auf die Zeit, wenn öffentliche Auftritte endlich wieder möglich sind. Vielleicht sogar mal in der Stadt, deren Namen er trägt.

Von Kathrin Haase