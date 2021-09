Herzkatheter-Labor des Sana-Klinkums Borna knackt Rekord-Marke

Borna

Das Brennen hinter dem Brustbein trat bei Manfred Kunze jedes Mal auf, wenn er trainierte. Außerdem fiel dem Markkleeberger auf, nicht mehr so belastbar zu sein wie seine Partnerin. Weshalb er sich bei einem Kardiologen vorstellte, der ihn zur Herzkatheter-Untersuchung in die Sana-Klinik nach Borna schickte. Und dort wurde Kunze zu einem besonderen Patienten.

Nicht etwa, weil er schwerer erkrankt war, als er vermutet hatte, sondern weil er dort der 10 000. Patient wurde. Kunze setzte damit einen kleinen Meilenstein in der Geschichte der Sana-Kliniken Leipziger Land.

Kein typischer Herzpatient

„Bis Anfang des letzten Jahres habe ich viel Sport getrieben. Wegen Corona aber habe ich mich diesbezüglich sehr eingeschränkt“, erzählt Kunze. Als er jedoch vor wenigen Wochen das Training wieder aufnahm, traten die Beschwerden auf.

Dabei war der Markkleeberger nicht der typische Herzpatient, den viele gemeinhin vor Augen haben. Kunze ist sportlich, trainiert, körperlich aktiv. Und nicht etwa adipös und inaktiv. Außerdem hat er keinen Bluthochdruck und raucht auch nicht. Dennoch: Um die Ursache zu finden, musste eine Herzkatheter-Untersuchung erfolgen.

Sana-Klinik: Eingriff mit geringem Risiko

Seit mittlerweile 13 Jahren rettet das Labor Leben, werden Untersuchungen zur Diagnostik und Therapie von Herzerkrankungen dokumentiert und archiviert. Die Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge unterliegen hohen Qualitätsstandards und geben den Patientinnen und Patienten damit mehr Sicherheit.

Herzkatheter-Untersuchungen werden nicht in allen Krankenhäusern durchgeführt, sondern sind zentralisiert. Im Sana-Klinikum Borna gehören sie zu den Routineeingriffen und werden an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr realisiert. „Das Risiko einer solchen Untersuchung ist gering. Eine hohe Fallzahl garantiert zudem, dass die Qualität sehr hoch ist“, erklärt Oberarzt Uwe Halfwassen, der auch Manfred Kunze behandelte.

Behandlungen am Herzen ohne großen operativen Eingriff

Bei einer Herzkatheter-Untersuchung wird über die Blutbahn ein dünner Katheter (kleiner Schlauch) in das Herz und die herznahen Gefäße eingeschoben. So ist es möglich, krankhafte Veränderungen, etwa an den Herzkranzgefäße und den Herzklappen, ohne großen operativen Eingriff zu untersuchen und zu beheben. Meist werden die Untersuchungen geplant durchgeführt.

Im Notfall muss es dann allerdings schnell gehen: Wie viel Herzgewebe verloren geht, hängt nämlich maßgeblich von dem Zeitraum ab, der bis zur Beseitigung der Verstopfung in den betroffenen Herzkranzgefäßen vergeht. „Herzkatheter-Eingriffe führen wir sowohl im Routinebetrieb als auch in der Notfallversorgung von Patienten aus dem Neuseenland und den angrenzenden Landkreisen durch“, erläutert Dr. Uwe Müller, stellvertretender Chefarzt der Klinik für Innere Medizin.

Zugang über den Arm und die Leistenbeuge

Im Sana-Klinikum Borna wird der Eingriff bei etwa 80 Prozent der Patienten vom Arm aus durchgeführt. Was in der Regel für sie angenehmer ist, weil es an der Einstichstelle zu einer geringeren Anzahl an Komplikationen kommt und der Patient direkt nach der Untersuchung weniger stark in der Mobilität eingeschränkt ist. Alternativ – unter anderem bei voroperierten Bypass-Patienten – kann der Zugang auch über die Leistenbeuge gelegt werden.

Bei Kunze war Ersteres der Fall. In seiner Herzkatheter-Untersuchung zeigte sich eine Engstelle der Seitenwandarterie. Diese konnte erfolgreich gedehnt und mit einem sogenannten Stent versorgt werden. Laut Halfwassen konnte der 10 000. Patient nach der Untersuchung sofort mobilisiert und zeitnah entlassen werden. „Jetzt sollte er symptomfrei sein.“

Von LVZ/Julia Tonne