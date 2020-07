Heyder vergibt 60. Ring des Jahres für Jungstorch in Kleinprießligk

Groitzsch/Kleinprießligk

Sein dritter Besuch in Groitzsch in diesem Jahr führte den Markranstädter Vogelberinger Dietmar Heyder in den Ortsteil Kleinprießligk. Erstmals seit der Errichtung des Horstes wachsen hier zwei Jungstörche heran, die am Sonntagvormittag ihre Kennringe erhielten. Entsprechend groß war die Freude bei allen Beteiligten.

Brut mit sechs Jahren Anlaufzeit

„Das Nest wurde 2013 auf Initiative der ansässigen Spedition Voigt und mit Unterstützung der Groitzscher Naturschützer von der Nabu-Regionalgruppe ,Südraum Leipzig‘ auf einem alten Schornstein der Werkstatthalle errichtet“, sagte Kreisbetreuer Andreas Fischer. „Nach sporadischen Horstbesuchen von umherziehenden Weißstörchen und auch schon zwei Brutversuchen hat es nun endlich geklappt“, war er erleichtert. Damit haben sich die Anstrengungen der letzten Jahre gelohnt, vermehrt diese geschützten Großvögel in die Region zu locken.

Aufstieg zum Horst mit Groitzscher Drehleiter

Tatkräftige Hilfe leistete auch wieder die Groitzscher Feuerwehr, die bereits bei den Beringungen in der Schusterstadt, in Pegau und in Saasdorf ihre moderne Drehleiter ausgefahren hatte. „An dieser Stelle muss mal ein großes Dankeschön an die Kameraden gesagt werden, denn ohne ihren unbürokratischen Einsatz könnten wir diese Aktionen überhaupt nicht durchführen“, lobte Fischer.

Registrierung bei Beringungszentrale Hiddensee

In luftiger Höhe versah dann Dietmar Heyder seine ehrenamtliche Arbeit. Je ein Metallring mit eingraviertem Zifferncode ziert nun ein Bein der Jungstörche. „Dadurch sind die Vögel bei der Beringungszentrale Hiddensee registriert. Mittels Wiederfundmeldungen kann der Lebensweg der jeweiligen Störche verfolgt werden“, so Heyder.

Dietmar Heyder bei der Arbeit. Er beringt den ersten Storchennachwuchs im Kleinprießligker Nest. Quelle: Olaf Becher

2020 im Altkreis Borna 60 Ringe angelegt

Es waren die Ringnummern 59 und 60, welche der 76-jährige Ornithologe in diesem Jahr den Adebaren im Leipziger Umland verpasste. Die Kleinprießligker Nachzügler dürften damit die letzten Jungstörche sein, die demnächst das Nest selbstständig verlassen werden. Ihre Artgenossen von Oelzschau bis Pegau fliegen bereits mit den Altstörchen umher, andere haben sich bereits ganz vom elterlichen Nest verabschiedet. Schon jetzt kann aber von einem überaus erfolgreichen Storchenjahr im Altkreis Borna mit neun Brutpaaren gesprochen werden.

Von Olaf Becher