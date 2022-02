Hier kann in Kitzscher gewählt werden

Kitzscher

Wenn am 12. Juni und bei einem eventuellen zweiten Wahlgang am 3. Juli Bürgermeister und Landrat gewählt werden, stehen Wählerinnen und Wählern in Kitzscher dafür acht Wahlräume zur Verfügung. Der Stadtrat legte jetzt die Wahlbezirke fest. Wie schon bei der Abstimmung für den Bundestag im vergangenen September wird dabei auch wieder ein Wahlraum im Bauhof in der Randsiedlung eingerichtet, den es bei früheren Wahlen noch nicht gegeben hat.

Die weiteren Wahllokale im Gebiet der Kernstadt befinden sich, wie üblich, im Rathaus, in der Grundschule und im Allianz-Gebäude in der Trageser Straße. In den Ortsteilen werden die Wahlräume im Sportlerheim in Thierbach, in der Kegelbahn in Dittmannsdorf, im Kultursaal in Hainichen und im Feuerwehrgerätehaus in Trages eingerichtet. Darüber hinaus besteht es die Möglichkeit der Briefwahl.

Von an