Hier werden die Neukieritzscher ihre Weihnachtsbäume los

Neukieritzsch

Wohin mit den abgeschmückten Weihnachtsbäumen nach dem Fest? Vor der Corona-Pandemie veranstalteten Feuerwehren und Vereine in vielen Orten Lagerfeuer, in denen die Fichten und Tannen verbrannt wurden. Doch Zusammenkünfte dieser Art sind derzeit nicht gestattet.

Die Gemeinde Neukieritzsch bietet aus diesem Grund im Januar in allen Ortsteilen eine zentrale Entsorgungsmöglichkeit an. Ausgediente und abgeschmückte Weihnachtsbäume können am Sonnabend, 8. Januar, von 8 bis 12 Uhr abgegeben werden.

Die Standorte in den Ortsteilen sind in Neukieritzsch der Kompostplatz an der alten B176 in Richtung neuer Tagebau-Aussichtspunkt, in Deutzen am Markt, in Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf jeweils an der Feuerwehr und in Lippendorf an der Deutschlandhalle.

