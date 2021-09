Hilferuf vom Karnevalverein Kitzscher: Wo trainieren Tänzerinnen ab Oktober?

Kitzscher

Die nächste Faschingssaison beginnt bald – am 11. November. Doch die Garden des Karnevalvereins Kitzscher (KVK) wissen im Moment nicht, wo sie im letzten Monat davor ihre Tänze trainieren sollen. Denn die Stadtverwaltung hat dem Verein zum 1. Oktober seine Zeit in der Sporthalle an der Oberschule gekündigt. Die sei derzeit die einzige Trainingsmöglichkeit für die Tänzerinnen, erklärt KVK-Sprecher Andreas Friedrich.

Hintergrund: Der KVK hat zwar Räume im Vereinshaus neben der Oberschule. Die seien aber zu klein, um beim Tanztraining die wegen der Corona-Pandemie geforderten Mindestabstände einhalten zu können. Die zweite Sporthalle an der Grundschule steht nicht zur Verfügung, weil dort gerade saniert wird.

Ansturm auf Hallenzeiten

Weil jetzt offenbar mehrere Vereine aus dem Sommer-Freiluftbetrieb in die Halle zurückkehren wollen, reicht die nicht mehr für alle aus. Zumal sich die nachgefragten Zeiten überlagern. „Alle wollen nur freitags“, stöhnt Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler). Dabei habe er angeboten, die Halle auch sonnabends den Vereinen zur Verfügung zu stellen. Was bisher nicht der Fall gewesen sei.

Friedrich erklärte jetzt in einer Stadtratssitzung, dass er sich vor der Kündigung ein Gespräch aller Vereine über die Hallenzeiten gewünscht hätte. Zwar habe ein solches Gespräch stattgefunden, der KVK sei aber nicht eingeladen gewesen.

Die Rückseite der Sporthalle an der Oberschule in Kitzscher. Quelle: Jens Paul Taubert

Nach Rauswurf Bitte um Auftritt

Was den Karnevalisten besonders aufstieß: Im Kündigungsschreiben sei der Verein zugleich gefragt worden, ob er auf dem Weihnachtsmarkt wieder sein Weihnachtsmärchen aufführen könne. Man habe das vorläufig abgelehnt, sagt Friedrich der LVZ. Bürgermeister Schramm will sich der Angelegenheit annehmen. „Wir gucken, was wir machen können, vielleicht finden wir eine Lösung.“

Von André Neumann