Hintere Altenburger Straße in Lobstädt ist am Netz

Neukieritzsch/Lobstädt

Im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt sind die letzten Grundstücke an das zentrale Abwassernetz angeschlossen worden. Nach rund sieben Monaten Bauzeit ist die Verlegung einer Abwasserleitung im rückwärtigen Teil der Altenburger Straße abgeschlossen worden. Die Bewohner nehmen jetzt ihre Kleinkläranlagen außer Betrieb und leiten direkt in die Kanalisation ein.

Die Gemeinde Neukieritzsch hat die Baumaßnahme gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain betrieben und den Straßenbau sowie die Straßenbeleuchtung finanziert. Das Paket ist allerdings deutlich teurer geworden, als ursprünglich vorgesehen. Die Gemeinde hatte in ihrem Haushalt nur 60.000 Euro vorgesehen, gebraucht werden jetzt aber rund 150.000 Euro.

Grundstücke wurden an Straße angebunden

Für die höheren Kosten sei vor allem die Anbindung der Grundstücksausfahrten an die neue Straße verantwortlich, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung.

Der Gemeinderat beschloss auf seiner jüngsten Sitzung die Mehrausgabe. Dabei kommt dem Gemeindehaushalt entgegen, dass der ursprünglich geplante Ausbau der LPG-Straße in Neukieritzsch in diesem Jahr nicht mehr erfolgt. Daher können Fördermittel, die dafür zugesagt waren, nach Lobstädt umgeleitet werden.

Abwässer fließen zur Kläranlage in Espenhain

Vor der Baumaßnahme in der Altenburger Straße hatte der AZV eine neue, größere und tiefer liegende Abwasserleitung in der Gartenstraße verlegen lassen, durch die demnächst auch die Abwässer aus der hinteren Altenburger Straße zu einem zentralen Pumpwerk und von dort zur Kläranlage nach Espenhain fließen.

Auch in der Gartenstraße hat die Gemeinde zugleich die Fahrbahn erneuern lassen. Wegen verschiedener Verzögerungen war die Straße nicht wie vorgesehen Ende vorigen Jahres fertig geworden, sondern erst in diesem Frühjahr.

Tagebauboden erschwerte Arbeiten

Im Gegensatz dazu sind die Arbeiten in der rückwärtigen Altenburger Straße offenbar zügig vorangekommen. Obwohl es einige Probleme mit dem ehemaligen Tagebauboden gab, wie Anwohner Bernd Ahner berichtet. An etlichen Stellen sei die aufgebaggerte Straße an den Rändern eingebrochen. Bei ihm habe sich eine Schuppenwand geneigt, die dicht an der Straße steht, berichtet der Anwohner. Die Bauleute hätten aber alles in Ordnung gebracht.

Von André Neumann