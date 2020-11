Borna

Einen richtigen Weihnachtsmarkt in Borna gibt es in diesem Jahr wegen Corona nicht. Immerhin läuft ab Dienstag ein verlängerter Wochenmarkt, der nach dem Willen der Stadtverwaltung aber ausdrücklich nicht Weihnachtsmarkt genannt werden soll. Damit wird zum ersten Mal eine jahrzehntelange Bornaer Tradition unterbrochen. Denn seit den 50er-Jahren sind alljährliche Weihnachtsmärkte in der Innenstadt belegt, wie Museumsmitarbeiter Thomas Bergner herausgefunden hat. Die Ursprünge des Bornaer Weihnachtsmarktes liegen allerdings viel weiter zurück.

Anfänge im 19. Jahrhundert

Es begann noch vor der Gründung des Deutschen Reichs – im Jahr 1866, zu Zeiten des deutsch-österreichischen Krieges. Damals entschlossen sich Bornaer Gewerbetreibende zur Einladung zu einem Weihnachtsbasar. Der fand im „Gasthaus zum goldenen Stern“ statt, wie es seinerzeit in der Zeitung hieß. Geöffnet war von 10 bis 21 Uhr, und angeboten wurden „Arbeits- und Handelsartikel von 30 verschiedenen Gewerben“, wie es in zeitgenössischen Quellen weiter dazu heißt. Angeboten wurde eine „reichhaltige Auswahl der geschmackvollsten, passendsten und billigsten Festgeschenke“. Das Versprechen der Händler wurde auf den Punkt gebracht: „Die Preise sind billig und fest.“

Wiederauflage im Jahr darauf

Zwar gab es im Jahr darauf eine Wiederauflage des Weihnachtsbasars, danach schlief aber alles ein. „Warum, ist unklar“, sagt Experte Bergner. Fortan veranstaltetet jeder Kaufmann seinen eigenen Weihnachtsverkauf.

Neubeginn in den 50er-Jahren

Das änderte sich erst zu DDR-Zeiten, als die staatliche Handelsorganisation (HO) im Jahr 1953 zu einem Weihnachtsbasar einlud. Die eigentliche Geburtsstunde des Bornaer Weihnachtsmarktes schlug dann zwei Jahre später. „Wahrscheinlich auf Initiative der HO und des Konsum wurde er auf dem Karl-Marx-Platz durchgeführt“, so Bergner weiter. Der heißt seit drei Jahrzehnten wieder wie in den vielen Jahrhunderten zuvor Marktplatz, und der Weihnachtsmarkt findet weiterhin dort statt – sofern er nicht höherer Gewalt wie in diesem Jahr zum Opfer fällt.

