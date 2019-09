Historisches und Musik beim Altstadtfest Pegau

Pegau

Musik und Gemütlichkeit bestimmen am Freitag den ersten Tag beim Pegauer Altstadtfest. Zunächst aber können sich die Besucher geschichtlich einstimmen lassen. Das Museum und der Rathausturm sind von 16 bis 18 Uhr geöffnet; am Sonnabend dann von 10 bis 17 Uhr. Wie an den letzten Fest-Freitagen gibt es besondere Klänge in der Laurentiuskirche. Diesmal hält Dirk Zöllner eine Konzert-Lesung unter dem Titel „Affenzahn“. Witzig-melancholisch bis schräg-provokant soll es ab 18 Uhr zugehen.

Ab 19 Uhr bietet die Elsterstadt an Kirchplatz und Markt mehrere kleinere Anlaufpunkte mit Musik, Imbiss und Gesprächen. So sind handgemachte Melodien von Mic & Melone sowie kulinarische Genüsse für den Hof der „Alten Post“ angekündigt, zudem „Andy“ am/im Volkshaus, One-Man-Music für Brausens Fischerhütte, Hausmusik am Stand vom Geflügelhof Günther. Auch bei „Syrtaki“ sowie „Juli & Beere“ und im Hof von Nicole Helbig ist was los.

Pegaus Altstadtfest-Eröffnung erfolgt am Sonnabend 13 Uhr

Die eigentliche Altstadtfest-Eröffnung erfolgt am Sonnabend 13 Uhr mit dem Posaunenchor des Kirchspiels Pegau vom Rathausturm. Dann herrscht buntes Treiben mit Kinderbelustigungen, altem Handwerk, Speis und Trank. Die Historiengruppe 1475 zeigt ab 13.30 Fechtvorführungen und ab 17 Uhr ein Ritterturnier am Napoleonhaus.

Im Klostergarten biwaken das Königlich-Sächsische Chevauleger-Regiment „Prinz Clemens“ und befreundete Vereine, die ab 14.30 Uhr eine Gefechtsdarstellung in der Großen Anlage zeigen. 15 Uhr wird eine Ausstellung im Kunstraum „Mach-Art“ (Breitstraße) eröffnet. Und wie am Vorabend erklingt an mehreren Orten Livemusik.

Pegaus Innenstadt ist bis Sonntagmittag für den Verkehr voll gesperrt.

Von Olaf Krenz