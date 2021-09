Hobbywinzer lesen Wein in Groitzsch und Pegau – magerer Ertrag

Groitzsch

Die Hobbywinzer vom Groitzscher Bürgerverein hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. Im Pegauer Klostergarten und am Groitzscher Burgberg stand die Weinlese an. Allerdings konnten die Verantwortlichen um Udo Killmey auch diesmal mit Ertrag und Qualität nicht so recht zufrieden sein. Nachdem in den letzten Jahren eher Vögel, Waschbären und menschliche Traubendiebe für eine Minderernte gesorgt hatten, vermieste diesmal der viele Regen den Hobby-Weinanbau.

Deutlich geringerer Ertrag

„Wir haben pro Weinstock zwischen 30 und 80 Prozent Ertragsverlust“, erklärt Udo Killmey. „Aufgrund des feuchten Wetters in diesem Jahr sind viele Trauben mit falschem Mehltau und Schimmelpilz befallen.” So konnten die Hobbywinzer lediglich 45 Kilogramm Trauben der Sorte Solaris lesen.

Verarbeitung am Denkmals-Tag

Gleich vor Ort wurden die Trauben von den Stielen getrennt. Immerhin hat der Wein noch einen Oechslegehalt von 78 Grad bei 8,5 Gramm/Liter Gesamtsäure. Oechsle bezeichnet den Zuckergehalt im Most. Mit ihm lässt sich auch der Alkohol des künftigen Weines berechnen.

Im Weinkeller der Groitzscher Stadtmühle auf Maische gelegt, wird der Weißwein am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals gepresst und weiter verarbeitet, kündigt Killmey an.

