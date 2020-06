Hobbywinzer von Pegauer Stadtmauer kredenzen Chardonnay

Pegau

Die Hobbywinzer um Udo Killmey luden am Sonntag zum Tag der offenen Gartenpforte ein, um den von ihnen bewirtschafteten kleinsten Weinberg am Südhang der ehemaligen Stadtmauer vorzustellen. Wie lange in Pegau schon Wein angebaut wird, konnte Udo Killmey nicht sagen. Zumindest weisen im Klostergarten die Rebstöcke ein Alter von über 20 Jahren auf. Ob in Pegau Jahrhunderte zuvor Wein schon eine Bedeutung hatte, vermochte er nicht zu sagen. Allerdings deutet die Geschichte des einstigen Klosters darauf hin.

Chardonnay aus Pegau

„Wir bewirtschaften noch einen Weinberg in Groitzsch und sind eher durch einen Zufall auf jenen in Pegau gestoßen“, so Killmey weiter. Die sechs Hobbywinzer hatten 2016 tatkräftig Hand an den verwilderten Weinberg angelegt. Dabei wurden nicht nur die alten Rebstöcke, die teilweise durch den Wildwuchs kaum noch zu erkennen waren, bis auf den Grund heruntergeschnitten. Vielmehr wurden die einzelnen Etagen neu angelegt. Unterschiedliche Rebsorten, unter anderem Chardonnay und Regent, wurden von den Winzern mit einem kühnen Schnitt zu neuen Leben erweckt. „In umfangreichen Schulungen haben sich die Mitglieder das Wissen und die praktische Erfahrung, vom Weinanbau bis zur Bewirtschaftung und Ernte angeeignet“, erzählt Udo Killmey.

Rebstock in Pegau. Quelle: René Beuckert

Probleme mit Pilzen in Pegau

Wenn sich das Wetter von seiner sonnigen Seite zeigt und der Schädlings- und Pilzbefall sich in Grenzen hält, rechnet der Winzer mit einem Ertrag von etwa 50 Kilo. „Der Mehltau hat uns im vergangenen Jahr schon zu schaffen gemacht.“ Denn Winzern gelang es aber, größere Schäden durch das Spritzen der Pflanzen mit verdünnter Milch einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und weiter: „Der Teich vor dem Weinberg mag sich zwar romantisch in die Natur einfügen, er begünstigt aber die Verdunstung des Wassers.“ Folge: Der Pilzbefall der Rebstöcke ist enorm.

Pegauer Ernte wird gekeltert

Die erwartete Weinernte soll gekeltert werden. Das dürfte ganz nach dem Geschmack der Besucher am Pegauer Weinberg sein. Immerhin konnten sie einige Schlucke aus den vorangegangenen Erträgen der Hobbywinzer genießen. Möglich wird das durch eine Weinpresse, aus der jedes Jahr Saft aus der eigenen Ernte gepresst wird, so Killmey weiter.

Von René Beuckert