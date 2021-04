Hochzeit und Flugzeugkauf: Vorhaben des Fliegerclubs Böhlen für 2021 

Böhlen

Ein neues Flugzeug, die Planungen für den Bau einer weiteren Halle und eine Hochzeit: Der Fliegerclub Böhlen ist in die neue Saison gestartet – und hat einige Vorhaben in diesem Jahr auf der Agenda. Kürzlich nahm der Flugplatz an der Bundesstraße 2 wieder seinen Betrieb auf, er gilt schließlich als Verkehrslandeplatz. Bis Ende Oktober ist das Gelände an Sonnabenden und Sonntagen jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Besucher allerdings müssen sich noch etwas gedulden, bis wieder Rundflüge über das Leipziger Neuseenland angeboten werden. Die erste Möglichkeit, so jedenfalls hofft es Vereinsvorsitzender Andreas Möbius, soll es im Juni geben. Zumindest, wenn die Corona-Pandemie Feste und Feiern wieder zulässt. Am 12. und 13. Juni will der Verein seine große Jubiläumssause anlässlich des 30. Geburtstages nachholen, so der Chef. Denn die musste im vergangenen Jahr pandemie-bedingt ausfallen.

Fliegerclub bildet erneut Schüler aus – darunter zwei 15-Jährige

Möbius und Fluglehrerin Anja Thamm planen derzeit ein Wochenende, das wieder Hunderte Besucher auf den Platz lockt. „Angefragt haben wir, ob wieder die Fallschirmspringer kommen“, sagt Thamm. Mit den Modellbauern hingegen sei sich der Verein längst einig, dass diese wie in (fast) jedem Jahr originalgetreue Miniaturvarianten vorstellen und in die Lüfte schicken. Auch Rund- und Schnupperflüge seien geplant. „Nun hoffen wir, dass uns die ganze Situation nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht“, so Möbius.

Wenn auch Flüge für Gäste derzeit noch nicht angeboten werden können, so bildet der Fliegerclub allerdings weiter angehende Piloten aus. Fünf Schüler – darunter zwei Mädchen, die gerade einmal 15 Jahre alt sind – drücken in diesen Wochen die Schulbank. Also die häusliche. Sie lernen alles, was die Theorie so hergibt: von Luftrecht und Navigation über Meteorologie, Verhalten in besonderen Fällen bis hin zum menschlichen Leistungsvermögen und zur Technik.

„Bereits in den vergangenen Monaten ist die theoretische Ausbildung per Homeschooling und Telefonaten mit uns Fluglehrern möglich gewesen“, macht Thamm deutlich. Nun solle das aber endlich um die Praxis ergänzt werden. Sie selbst hatte gemeinsam mit dem 21-jährigen Henry Böttcher erst im vergangenen Jahr die Fluglehrerlizenz erworben.

Verein braucht ein neues Flugzeug

Weil der Verein immer mehr Mitglieder und seit einigen Jahren eine konstante hohe Zahl an Flugschülern hat, kommt der Fliegerclub laut Möbius wohl nicht darum herum, ein neues Flugzeug anzuschaffen. Drei Maschinen nennt der Verein sein Eigen. Sie dienen der Ausbildung und können von den Vereinsmitgliedern für Rundtouren genutzt werden.

Das Ultraleichtflugzeug Sky-Walker des Fliegerclubs Böhlen. Quelle: Julia Tonne

„Vor allem unser Sky-Walker ist in die Jahre gekommen, er ist genauso alt wie der Verein“, begründet Möbius. Erschwerend komme hinzu, dass er bei dem Brand im Jahr 2008 in Mitleidenschaft gezogen worden war. „Selbstverständlich haben wir ihn rundum repariert und erneuert. Aber nach 30 Jahren müssen wir unsere Maschinen doch mal auf den Stand der Technik bringen.“

Fliegen im Winter? Kein Problem! Zum Fliegen ist es nie zu kalt, es kommt nur auf die Bekleidung an. ;-) Hier Ausschnitte eines kleinen Ausflugs von Lutz Knauth. Posted by Fliegerclub Böhlen e.V. on Friday, December 25, 2020

Mittlerweile haben die Vereinsmitglieder entschieden, ein weiteres Flugzeug zu kaufen. Nur welches, steht noch nicht fest. „Wir holen uns in den nächsten Wochen mal einige Varianten her und testen dann“, sagt Thamm. Was außerdem dringend anstehe: die Planungen für eine weitere Halle. Denn die zwei bisherigen platzen schlicht aus allen Nähten, weil auch immer mehr Mitglieder eigene Maschinen haben.

Flugplatz Böhlen ist auch ein Ort für Trauungen

Was viele nicht wissen, ist, dass der Fliegerclub auch Flüge auf „Wolke sieben“ anbietet. Und zugleich Außenstelle des Neukieritzscher Standesamtes ist. Heißt: Hier können sich Paare das Ja-Wort geben und anschießend in luftige Höhen gebracht werden. Am 5. Juni begrüßt der Verein wieder ein Brautpaar. Und das reist extra aus Hamburg an. „Die zwei sind wohl der Fliegerei eng verbunden und haben einen Flugplatz für ihre Hochzeit gesucht“, erzählt Thamm.

Eine Hochzeit am ungewöhnlichen Ort: Auf dem Flugplatz Böhlen sind Trauungen möglich. Quelle: Andreas Döring

Im Herbst sollen dann die kleinsten „Piloten“ erneut auf ihre Kosten kommen – und selbst gebastelte Drachen steigen lassen. Im vergangenen Jahr hatte der Fliegerclub erstmals zum Drachenfest eingeladen – und so viele Gäste angelockt, wie nicht erwarten worden war. „Wir haben damit wohl den Nerv der Menschen getroffen, deshalb wird es wieder ein Drachenfest geben“, macht Thamm deutlich.

Zum ersten Drachenfest des Fliegerclubs Böhlen im Oktober 2020 sind Hunderte Besucher gekommen. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne