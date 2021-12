Hockeyspieler und Kanuten seit zehn in Borna vereint

Borna

Es war kurz vor der weihnachtlichen Bescherung vor zehn Jahren. Da kam es beim größten Bornaer Verein, dem Bornaer Sportverein (BSV), zum großen Knall, sprich zur Insolvenz. Während aus dem BSV ein reiner Fußballverein wurde, fanden sich BSV-Kanuten und -Hockeyspieler unter einem Dach zusammen. Als Blau-Gelb-Borna. Den Verein gibt es mit Beginn des neuen Jahres exakt zehn Jahre.

Training unter den Bornaer Stadtfarben

„Wir haben uns etabliert“, sagt Vereinschef Henry Kunze. Hockey und Kanusport zu vereinen, lag damals nah, „weil wir allein jeweils zu klein gewesen wären“. So aber entstand mit Blau-Gelb Borna ein Verein, in dessen Namen sich weniger zwingend Vorlieben für die Fußballer des 1. FC Lok Leipzig mit seinen bekannten Hausfarben Blau-Gelb als die Bornaer Stadtfarben erkennen lassen. Und unter diesen Farben trainieren gegenwärtig 35 Kanuten und 15 Hockeyspieler. Jedenfalls in normalen Zeiten im Wettkampfbetrieb, so wie die Hockey-Herrenmannschaft, die in der Mitteldeutschen Verbandsliga am Punktspielbetrieb teilnimmt. Der allerdings ruht jetzt allerdings aus Pandemiegründen.

Hockey leidet unter Corona

Und auch bei den Kanuten herrscht derzeit Ruhe. „Besonders aber Hockey leidet unter Corona“, sagt Kunze, der mit Peter Grabowski und Jürgen Glatzelt die Vereinsleitung bildet. Schließlich handelt es sich um eine Mannschaftssportart, bei der Körperkontakt ebenso natürlich wie unvermeidlich ist. Üblicherweise trainieren die Hockeyspieler in der Dinterhalle, derzeit aber eben nicht. Was ihnen bleibt, ist individuelles Krafttraining.

Kanuten im Kraftraum

Kanu ist hingegen weniger Mannschaftssport. Das macht es in Covid-Zeiten etwas weniger kompliziert, und die Kanuten können sich im Kraftraum der Glück-auf-Sport-Halle schaffen. Kunze: „Die haben es etwas leichter.“

Nachwuchsgewinnung im Sommercamp

Im Sommer konnten sie sogar aktive Nachwuchsgewinnung betreiben – mit einem Sommercamp, zu dem Kinder im Rahmen einer Kooperation mit der Grundschule Nord an den Witznitzer See eingeladen worden waren. Denn daran lässt Vereinschef Kunze keinen Zweifel. „Wir hoffen auch auf jüngere Leute.“

Von Nikos Natsidis