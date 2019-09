Höhere Kosten für Sportplatz Kleinprießligk

Groitzsch/Kleinprießligk

Es ist in den letzten Jahren fast zur Regel geworden: Bauleistungen fallen – teils wesentlich – teurer aus, als die Planer geschätzt beziehungsweise berechnet hatten. Dieses Problem sieht auch der Groitzscher Stadtrat vor sich, wenn er am Donnerstag die Firma für die Sanierung des Sportplatzes Kleinprießligk beauftragen soll. Die Zusatzkosten müsste die Kommune komplett aus dem Stadtsäckel bezahlen.

Bauamtsleiter Dirk Schmidt präsentierte den Konflikt vorab den Abgeordneten des Technischen Ausschusses. Demnach liegt das günstigste Angebot von nur zwei abgegebenen mehr als 30 000 Euro über dem Budget. „Die Gesamtsumme einschließlich Planung war mit 250 000 Euro veranschlagt“, so Schmidt. „Und das ist auch der Höchstbetrag für Investitionen bei der Leader-Förderung in diesem Bereich.“ Aufgrund der Quote von 80 Prozent sei ein Zuschuss von 200 000 Euro zugesagt worden. „Der wird auch nicht angehoben.“ Der neue Finanzaufwand lasse die Förderung auf 69 Prozent sinken. Wozu der Amtsleiter meinte: „Das ist immer noch gut. Das gibt es sonst kaum noch.“ Woraufhin es die Ausschussmitglieder – selbst FDP-Abgeordneter Kai Ludwig, der zunächst aufgrund seiner Erfahrung als Chef des Sportvereins Groitzsch nach anderen, zusätzlichen Förderprogrammen suchen lassen wollte – ablehnten, dass der Beschluss von der Tagesordnung des Stadtrates genommen wird.

Der Jägerzaun (rechts) soll ersetzt werden. Die Barriere am Spielfeldrand und die Reservebankkabinen rücken mit dem Spielfeld. Quelle: Olaf Krenz

Die vorgesehene Erneuerung des Fußballfeldes, das die Heimstätte des Sportvereins Germania Auligk ist, hat mehrere Gründe. Eine Teilfläche auf der Westseite befindet sich in Privatbesitz und soll an den Verpächter zurückgegeben werden. Das etwas verkleinerte Spielfeld („Aber den Regeln entsprechend“, so Schmidt.) werde rund 20 Meter in nördlicher und zehn Meter in östlicher Richtung verschoben. „Wobei die Außenlinien nun rechtwinklig markiert werden sollen, bisher ist das Feld ziemlich verschoben.“ Das Volleyballfeld muss deshalb verlegt werden. Barrieren und Reservebankkabinen mit den Zuwegungen sind umzusetzen. Und vor allem sollen für die teils zerfallene Geländebegrenzung ein neuer Stabmattenzaun und nördlich auch ein Ballfangzaun mit Tür aufgestellt werden. Zur Straße hin ist die Böschung zu stabilisieren.

Die Arbeiten am Fußballplatz sollen über den Winter laufen. Quelle: Olaf Krenz

Für Umbau und Modernisierung der benachbarten Turnhalle will die Stadt im Oktober einen neuen Förderantrag beim europäischen Leader-Programm stellen. Ein erster Versuch war abgebrochen worden, weil das Projekt komplett verändert worden war, sodass eine neue Baugenehmigung benötigt wurde. Die hat das Landratsamt inzwischen ausgestellt.

Von Olaf Krenz