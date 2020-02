Hoffnung und Verzweiflung – Gunter Kratzsch hat den Krebs besiegt

Groitzsch/Pegau

Die Krebs-Selbsthilfegrupe aus Groitzsch-Pegau wird erwachsen. Am 1. März vor 18 Jahren ins Leben gerufen, hat sie unter dem Vorsitz von Gunter Kratzsch (62) sprichwörtlich das Laufen gelernt. Aus den sechs Gründungsmitgliedern sind mittlerweile 25 geworden, die sich Monat für Monat zu Vorträgen, Bastelstunden, Veranstaltungen und Ausflügen treffen.

Kratzsch findet immer neue Anreize, um in der Gruppe Wissen und Lebensqualität zu vermitteln. Feste werden so gefeiert, wie sie fallen. Jeder Geburtstag und jedes Ehejubiläum – bisher zwei silberne, sechs goldene, eine diamantene und eine eiserne Hochzeit.

Die LVZ berichtete vor 18 Jahren über die Gründung der Selbsthilfegruppe Krebs in Groitzsch-Pegau. Quelle: privat

Schlafmützen rücken in Reuden an

„Wir lachen viel“, erzählt der EU-Rentner, der selbst für jeden Spaß zu haben ist. „Wir lachen über und mit uns.“ Das wird auch am 17. Februar wieder der Fall sein, wenn die Gruppe in der Stadtmühle Groitzsch ihren Fasching feiert, oder am 21. Februar als Schlafmützen verkleidet bei der 1. Reudener Karnevalsgesellschaft anrückt. „Unsere Ernie hat uns dorthin eingeladen.“

Die Selbsthilfegruppe feiert alle Feste, wie sie fallen – hier eine Faschingsveranstaltung in der Stadtmühle Groitzsch. Quelle: Matthias Bierende/Archiv

Gunter Kratzsch schaut verschmitzt in die Welt, doch manchmal schlägt er auch stille Töne an. „Es fällt nicht immer leicht. Die schwersten Momente sind die, wenn einer von uns geht, und du ihm nicht helfen kannst. 17 Freunde haben wir in den Jahren verloren, aber auch 17 neue Mitglieder dazubekommen.“

Der Traktorist aus Altengroitzsch

Auf einem Bauernhof in Altengroitzsch verbrachte der 62-Jährige seine Kindheit, mit sechs Geschwistern und vielen Tieren. Da lag es nahe, Agrotechniker zu werden. „Angefangen habe ich in der LPG in Auligk auf einem Traktor Pionier“, erinnert er sich, „da haben dich die Radfahrer überholt.“ Mit seiner Ehefrau Ilona ist er zehn Jahre in eine Klasse gegangen, aber gefunkt hat es erst bei einem Klassentreffen.

1980 wurde geheiratet, kurz darauf kam Tochter Marika zur Welt, später Verena. „Und dann gab es endlich die Neubauwohnung in Großpriesligk.“ Lange wohnten die Kratzschs dort, kehrten schließlich 1996 auf den Hof zurück.

Gunter Kratzsch (re.) ist seit 18 Jahren Vorsitzender der Krebs-Selbsthilfegruppe in Groitzsch-Pegau. Quelle: Kathrin Haase

Diagnose Darmkrebs

Zwei seiner Brüder sind an der heimtückischen Krankheit verstorben und 1998 kam auch für ihn die niederschmetternde Diagnose: Darmkrebs. Nach der OP folgten Hoffen, Bangen, Mut und Verzweiflung. In der Bornaer Selbsthilfegruppe fühlte er sich nicht so gut aufgehoben und fasste schließlich den Mut, eine eigene in Groitzsch-Pegau zu gründen. Kratzsch ging zum Bürgermeister und bekam alle Unterstützung, die er brauchte, inklusive einen Raum für die monatlichen Treffen. 2010 kam bei ihm der Krebs zurück: Prostata. 42 Bestrahlungen folgten.

Krankenbesuche, Mut und Zuversicht

Gunter Kratzsch weiß, was die Krankheit mit einem macht, physisch und psychisch. In persönlichen Gesprächen gibt er gerne seine Erfahrungen weiter und vermittelt allen Hilfesuchenden Mut und Zuversicht. Auch außerhalb des eng gestrickten Terminkalenders hat er für jeden in der Gruppe Hilfe und Trost parat. Da sind Krankenbesuche angesagt, vermittelt er bei Fragen und Problemen Adressen und Ansprechpartner, gibt Unterstützung bei Formalitäten und Behördengängen.

Die Europaabgeordnete Constanze Krehl (SPD) besuchte die Krebs-Selbsthilfegruppe Groitzsch-Pegau und berichtet über ihre Arbeit in Brüssel. Gunter Kratzsch hat die Politikerin in die Stadtmühle Groitzsch eingeladen. Quelle: Kathrin Haase

Unterstützung von den Bürgermeistern

Der 62-Jährige ist selbst mit seinem Auto zur Stelle, wenn jemand mal gefahren werden muss. So prägt er mit seinem Idealismus die Selbsthilfegruppe und hat über sie ein soziales Fangnetz für Krebskranke und deren Angehörige aufgebaut. Dabei erhält er selbst Unterstützung – von den Bürgermeistern der umliegenden Orte, vom Gesundheitsamt Borna und durch die Sächsische Krebsgesellschaft in Zwickau.

Fünf Jahre nach der letzten OP endet die so benannte Zeit der Heilungsbewährung. „Man gilt als vom Krebs geheilt. Aber das bedeutet nicht, dass man wieder gesund ist. Die Seele bleibt immer kaputt, auch körperliche Gebrechen verschwinden nicht.“

Von Kathrin Haase