Elstertrebnitz

Als Johann Strauss einst den Walzer „An der schönen blauen Donau“ komponierte, hatte er nicht unbedingt den Profener Elstermühlgraben im Blick. Tatsächlich hat auch der majestätische Strom wenig mit der Genese des beliebten Stückes zu tun: Der Ursprung ist wohl in einer Auftragsarbeit für einen Männergesangsverein zu suchen. Liederschreiben war bei Strauss nicht sonderlich beliebt und es gehört zu den Kuriositäten der Musikhistorie, dass die Anfänge der späteren österreichischen „Nationalhymne“ doch recht unromantisch waren.

Symphonieorchester spielt Strauß

Beim Ausflug des Leipziger Symphonieorchesters am 1. September in die Eisenmühle Elstertrebnitz werden sich die Besucher neben den bekannten Stücken des Walzerkönigs auch an vielen anderen, schwungvollen Melodien seiner Zeit erfreuen. Die Veranstaltung beginnt 15 Uhr, bereits 13.30 Uhr werden die Tore für den Einlass geöffnet.

Markus Huber dirigiert am Mühlgraben

Das Pult übernimmt Markus Huber, bekannt und beliebt aus seiner früheren Zusammenarbeit mit dem Böhlener Klangkörper (2003-2008). Nun kehrt der weit gereiste Dirigent nach Gastdirigaten unter anderem in den USA und Asien zurück an den Mühlgraben. „Wir freuen uns darauf, ihm die Attraktionen in Elstertrebnitz zu zeigen“, so die Gastgeber Anne-Sabine und Jost W. Mucheyer von der Eisenmühle. „Und dann gibt es ja noch die Geschichte mit dem Hämmern, unsere Stammgäste wissen sicherlich, was gemeint ist...“

Gesangliche Ausrufezeichen setzen dieses Jahr die Sopranistin Madeline Cain und der Tenor Nils Hübinette. Die Moderation übernimmt Elvira Dreßen, ihres Zeichens Mezzosopranistin und Vorsitzende der renommierten „Internationalen Sächsischen Sängerakademie“.

Museumscafé Reiberei hat geöffnet

Wem der Sinn zudem nach kulinarischen Genüssen steht, für den hat das Team des Museums-Cafes Reiberei ab 13.30 vor dem Konzert, in der Pause und nach dem Konzert Leckeres zum Stärken vorbereitet. Auch ein guter Schoppen soll nicht fehlen.

Verkehrseinschränkungen rund um die Mühle

Aus Sicherheitsgründen für die Anwohner und Besucher kommt es am Konzerttag von 13 bis 18 Uhr zu Verkehrseinschränkungen. Dafür wird die unmittelbare Nachbarschaft voll gesperrt, teilen die Veranstalter mit. Parken ist entlang der Leipziger Straße möglich, die nur wenige Gehminuten von der Eisenmühle entfernt liege. Zudem wird auf das Freihalten der Rettungswege für Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr hingewiesen.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Eisenmühle sowie an der Tageskasse.

Von LVZ