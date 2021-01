Holzschuppen brennt in Rötha nieder

Rötha

Ein Holzschuppen ist in der Nacht zum Dienstag in Rötha in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr war kurz nach halb eins alarmiert worden. Das Feuer war in der Waldstraße am Stausee Rötha neben dem ehemaligen Wasserwerk ausgebrochen, welches heute als Wohnhaus genutzt wird. Der Schuppen stand dort direkt an der Grenze zu einer benachbarten Kleingartenanlage.

Er habe beim Eintreffen der Feuerwehr schon in voller Ausdehnung gebrannt, sagte Ortswehrleiterin Manuela Brandl der LVZ. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Brandstelle ab, nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Weitere zunächst mit alarmierte Feuerwehren aus Böhlen, Großdeuben und Borna wurden frühzeitig in ihre Depots zurückgeschickt, teilt die Röthaer Feuerwehr mit. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Es handelte sich um den dritten Einsatz der Röthaer Ortsfeuerwehr in diesem Jahr. Zum ersten wurden die Kameraden schon in der Neujahrsnacht gerufen. In der Böhlener Straße brannte ein Autohänger, auf dem Verpackungen von Silvesterböllern Feuer gefangen hatten. Am 4. Januar wurde die Feuerwehr in die Straße Am Wasserturm gerufen. Als Unterstützung für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet und beim Tragen eines Patienten geholfen.

