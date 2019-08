Neukieritzsch

Für die Eltern von dreizehn Kindern war der Schulstart in Neukieritzsch daneben gegangen, zumindest, was die Nachmittagsbetreuung angeht. Ihnen wurde, wie berichtet, am ersten Schultag gesagt, dass ihre Kinder nicht in den Hort aufgenommen werden. Der Grund: Personalmangel.

Dabei war den Eltern offenbar wenige Tage zuvor der Hortplatz zugesagt worden. Eine Situation, die Lutz Stephan, den Geschäftsführer der Volkssolidarität Leipziger Land/ Muldental, des Trägers der Einrichtung, offenkundig sehr ärgert: „Unser Verein hält gewöhnlich seine Versprechen“, sagte er der LVZ.

Neueinstellung garantiert die Aufnahme der 13 betroffenen Kinder

Zugleich versicherte er, dass alle 13 betroffenen Kinder vom 2. September an in den Hort könnten. Gelungen sei das durch eine Neueinstellung, die jetzt in Neukieritzsch eingesetzt werde. „Wir haben ein paar Entscheidungen getroffen“, macht der Geschäftsführer klar, dass man die Sache ernst genommen habe.

Generell, darauf wies Stephan hin, würden alle Träger von Bildung insbesondere im frühkindlichen Bereich unter einem strukturellen Personalproblem leiden. Das betreffe freie wie öffentliche Träger gleichermaßen. „Es ist einfach zu wenig Personal am Markt“, sagte Stephan. Die mittlerweile gesteigerten Ausbildungskapazitäten für Erzieher würden sich erst in ein paar Jahren auswirken. Selbst freie Träger und so auch sein Verein würden deswegen auch mit Personal-Leasing-Agenturen arbeiten, auch wenn man das eigentlich nicht wolle.

Erziehermangel unabhängig von der Zusammenlegung der Schulen

Bezogen auf die Situation in Neukieritzsch sagte Stephan: „Wir haben schnell entschieden.“ Zudem nahm er die Gemeindeverwaltung und insbesondere Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) in Schutz, mit dem es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gebe. Der könne für diese Situation im Hort nichts, mit der Zusammenlegung der Schulen habe das nichts zu tun.

Er könne angesichts der allgemeinen Personalsituation nicht ausschließen, dass sich etwas Ähnliches wiederholt, darauf machte Lutz Stephan aufmerksam. „Es kann in jeder Kita schon morgen wieder so ein Problem geben.“ Die betroffenen Eltern der 13 Kinder haben nun zumindest Gewissheit über die Zeit, die sie bis zur Aufnahme in den Hort noch überbrücken müssen.

