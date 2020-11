Hotels und Pensionen in Borna: Kaum Hoffnung auf Weihnachtsgeschäft

Borna

Die Situation hatte sich gerade ein wenig entspannt. Beim Lockdown im Frühjahr durften auch die Beherbungsbetriebe in Borna keine Touristen mehr begrüßten. Seit Montag ist das wieder so. Ein gewisser Trost für Bornaer Hoteliers und Pensionsbetreiber ist aber der Umstand, dass sie zumindest noch Monteuren und Dienstreisenden ein Nachtlager bieten dürfen. „An vier oder fünf Tagen haben wir Gäste“, sagt Ernest Giolbas, der Inhaber der Pension in der Grimmaer Straße. An den Wochenende ist sein Haus dagegen leer. „Da ist alles abgesagt worden.“

Im Sommer kamen Touristen nach Borna

Im Sommer sah es etwas besser aus. In die Pension kamen auch Touristen. Von Juni bis August gab es sogar so etwas wie Normalbetrieb, weil Leute zu Familienfeiern und Jugendweihen nach Borna reisten oder auch weil sie mit dem Rad im Neuseenland unterwegs waren.

Pedalritter als Gäste im Sommer

Bei Stephan Wieprich sah es ähnlich aus. In der Pension in der Altstadt hatte sich im Mai alles wieder normalisiert. „Das war vergleichbar mit 2019.“ Ob es sich bei den Gästen, die er in der warmen Jahreszeit in seinem Haus hatte, um Leute handelte, die wegen Corona lieber in Deutschland blieben, weiß er nicht. Wieprich geht davon aus, dass die Touristen, oftmals Pedalritter, aber nicht zuletzt wegen des guten Marketings des Tourismusvereins Leipziger Neuseenland auf den Süden von Leipzig und sein hervorragendes Radwegnetz aufmerksam wurden. Jetzt allerdings sind nur noch Handwerker in der Altstädter Hauptstraße zu Gast.

Angststarre bei den Kunden

Geschäftsleute darf auch das Hotel „Drei Rosen“ weiterhin beherbergen. „In der Woche haben wir vielleicht zwölf, 15 Übernachtungen", sagt Betreiber Thomas Lungwitz, der im Frühjahr wie alle Hotels in Deutschland den Betrieb herunterfahren musste. Absagen von Übernachtungsgästen hagelte es bereits, bevor die Bundesregierung vor einer Woche den Lockdown light verkündete. „Die Leute sind alle in einer Angststarre.“ Vorbuchungen von Weihnachtsfeiern in der Adventszeit? „Zwei sind noch nicht abgesagt“, so Lungwitz. Dabei ist der Dezember wichtig fürs Geschäft, „2019 war das gut“. Wenn aber die Corona-Beschränkungen bis zum 15. Dezember verlängert werden sollten, „dann ist der Monat auch hinüber“.

Hygienevorgaben werden penibel eingehalten

Dabei, betont der Hotelier, dass im „Drei Rosen“ sämtliche Hygienevorgaben penibel eingehalten werden. Mund-Nasen-Schutz ist selbstverständlich, „und wir desinfizieren davor und danach“. Dass er 75 Prozent dessen, was er im November vor einem Jahr erwirtschaftet hat, ersetzt bekommen soll, ist zwar ein Trost. Aber, das Geld, das seine Mitarbeiter in Kurzarbeit bekommen, wird davon abgezogen. Zudem war der November vor Jahresfrist „nicht der stärkste Monat“.

Es geht ums Weihnachtsgeschäft

Stephan Wieprich steht in der Pension in der Altstadt in den Startlöchern, sobald er wieder richtig öffnen darf. Schließlich geht es um das Weihnachtsgeschäft. Das aber bereits jetzt die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt worden sind, „hilft uns nicht“.

Noch Buchungen für Dezember

In der Pension Giolbas liegen gegenwärtig noch Buchungen für Dezember vor. Ob das so bleibt, ist ungewiss. Inhaber Ernest Giolbas, auch stadtbekannter Musiker, dem wegen Covid-19 das zweite wirtschaftliche Standbein völlig weggebrochen ist, regelt bis dahin in seinem Haus alles runter – Gas, Wasser und Wärme.

