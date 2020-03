Hubschrauber und Feuerwehr im Neubau Breitingen

Regis-Breitingen

Ein Feuerwehr- und Notarzteinsatz hat am Montagvormittag in Regis-Breitingen kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Zumal ein Rettungshubschrauber dabei war und am Fahrzeug der Floriansjünger, das in der Straße An der Kippe beteiligt war, „ Katastrophenschutz“ stand. Allerdings gab es keine problematische oder gar gefährliche Situation für die Anwohner.

Ein Feuerwehrfahrzeug und ein Krankentransportwagen stehen in der Straße An der Kippe in Regis-Breitingen. Quelle: Udo Zagrodnik

„Für die Feuerwehr ging es lediglich um eine Tragehilfe“, klärte Marvin Timmler, Sprecher der Regiser Wehr, auf. Die Brandschützer waren gegen 10.15 Uhr alarmiert worden, weil die Sanitäter vom Krankentransportwagen einen Mann aus einem Obergeschoss nicht allein zum Auto bringen konnten. Eine lebensbedrohliche Lage habe es nicht gegeben.

Der ADAC-Hubschrauber, der im Eck An der Kippe/Am Wäldchen gelandet war, hatte den Notarzt vor Ort gebracht. Zum Schriftzug auf dem Feuerwehrfahrzeug sagte Timmler: „Unser HLF 10, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ist dem Katastrophenschutz unterstellt. Im Alltag fahren wir damit die Einsätze der technischen Hilfeleistung.“ Dieser aktuelle sei schon Routine.

Von okz