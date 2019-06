Rötha

Ordentlich feiern und das noch für eine gute Sache – das geht am 22. Juni in Rötha. Der Förderverein für den Kindergarten „Regenbogenland“ lädt zum Sommerfest auf den Sportplatz ein.

Das beginnt gegen 14 Uhr mit einem großen Programm für Kinder und von Kindern. Denn die Mädchen und Jungen der Kita „ Regenbogenland“ wollen die Besucher selbst mit einem Bühnenprogramm erfreuen.

Die Veranstalter haben eine große Hüpfburgen-Landschaft vorbereitet. Die Feuerwehr bietet Rundfahrten an, Kinderschminken und Kinderdisco stehen ebenso auf dem Programm wie Spiel und Spaß mit den Röthaer Vereinen. Es gibt Kaffee und Kuchen und den Besuch eines beliebten und begehrten rot-weißen Maskottchens aus Leipzig.

Am Abend dominiert die Musik beim Sommerfest in Rötha

Am Abend dominiert die Musik, zum Zuhören und zum Tanzen. Ab 18 Uhr sind die Bands „The Baltic Sea Projekt“ und „Rob & the old Man“ angekündigt. Die Nacht gehört ab 22 Uhr Freunden moderner DJ-Klänge. An den Reglern stehen Tom B, Dia Plattenpussys und Alex E.

Die Einnahmen des Festes fließen in die Projekte des Fördervereins für den Kindergarten. Aktuelles Vorhaben ist der Bau einer festen Rollerbahn für Fahrräder, Laufräder, Roller, Bobby Cars und so weiter im Garten der Kita.

Von André Neumann