Hund nicht angemeldet: Das wird in Regis jetzt richtig teuer

Die offizielle „Hunde-Dichte“ in Regis-Breitingen ist fast doppelt so hoch wie in Leipzig. Während im kleinen Pleißestädtchen ein solcher Vierbeiner auf etwa 13 Einwohner kommt, sieht das Verhältnis in der Messemetropole dazu fast 26 Menschen. Hier wie dort wird eine gewisse Dunkelziffer für nicht gemeldete Tiere angenommen. Der Regiser Stadtrat hat deshalb eine Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen. Dabei ist ein enormer Geldbetrag eingearbeitet worden.

Die absoluten Zahlen sind natürlich kaum miteinander zu vergleichen. In Leipzig mit einer Einwohnerzahl von rund 596 000 (Stand Ende Oktober laut Statistischem Landesamt) sind circa 23 000 Hunde registriert. In Regis-Breitingen leben knapp über 3800 Bürger, und das Rathaus nennt die Zahl von 290 Hunden, für die Steuern gezahlt werden.

Hohe Geldbuße bei fehlender Anmeldung

Ab und zu gibt es Informationen sowie eigene Beobachtungen von Verwaltungsmitarbeitern zu nicht gemeldeten Vierbeinern. Um diese Ordnungswidrigkeit zu ahnden, fehlte bisher in Regis-Breitingen trotz Satzung die richtige Handhabe, hieß es kürzlich in der Verwaltungsausschusssitzung. Deshalb wurde nun das Dokument angepasst. Demnach kann es überaus teuer werden, wenn ein Halter seinen Hund nicht ordnungsgemäß bei der Stadtverwaltung anmeldet beziehungsweise die Steuermarke nicht am Halsband anbringt. Das Fehlverhalten kann mit einer Geldbuße von bis zu 10 000 Euro geahndet werden.

Hundesteuer bleibt unverändert

Auf eine Änderung der eigentlichen Steuersätzen wurde verzichtet. Für den ersten Hund in einem Haushalt sind 48 Euro pro Kalenderjahr zu zahlen. Für den zweiten und jeden weitere werden 96 Euro fällig. Werden gefährliche Hunde gehalten, zu denen American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier und ihre Kreuzungen gehören, müssen für jeden 200 Euro entrichtet werden. Aktuell sind drei solche Tiere in Regis-Breitingen registriert.

Regiser Werte im günstigen Bereich

Damit kommen die hiesigen Halter gegenüber den Leipzigern günstig davon. Dort werden 96 Euro für den ersten und 192 Euro für jeden weiteren Vierbeiner verlangt; eine extra Kategorie ist nicht aufgeführt. In Groitzsch nennt die Satzung 45 und 90 Euro, in Pegau geht es um 40 und 60 Euro. Allerdings beträgt in den beiden Städten die Steuer für einen gefährlichen Hund 300 Euro, für jeden weiteren gar 600 Euro. Beim Regiser Nachbarn Neukieritzsch sind es nach einer Erhöhung im Vorjahr 60 und 90 sowie – unverändert – 300 und 500 Euro.

Regis-Breitingen hat seine Hundesteuer seit mehr als 15 Jahren nicht verändert. Quelle: Coldwaterman/Fotolia

Keine Hundetoiletten – aber Abfallkörbe

Wenn das Thema Hundesteuer auf der Tagesordnung steht, wird regelmäßig nach der Verwendung gefragt. In Regis regte Stadträtin Viola Krohn (Siedler-Verein) das Aufstellen von Hundetoiletten an. Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) lehnte das aufgrund der erfragten Erfahrungen in anderen Kommunen mit den Folgekosten ab. „Aber wir wollen das Netz an Papier- beziehungsweise Abfallkörben erweitern.“ Nach Hinweis von Tobias Just (Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain) sagte er das auch für die Ortsteile zu.

