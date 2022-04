Hunderte Mopedfreunde versammeln sich in Borna – Polizei kontrolliert

Borna/Neukirchen

Auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Cult-Club an der alten Brikettfabrik Neukirchen haben sich am Samstag gegen 14 Uhr rund 300 bis 500 Mopedfreunde zu einer Ausfahrt versammelt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die Leute zuvor in den sozialen Netzwerken zu dem nicht angemeldeten Treffen verabredet.

Als die Mopedfahrer am Abend gegen 18 Uhr von der Ausfahrt zum Startpunkt zurückkehrten, war die Polizei mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort, um das Gelände zu umstellen, und so die Identitäten von rund 200 Personen festzustellen. Die Veranstaltung, die sich gegen 21 Uhr auflöste, blieb friedlich. Einige Strafanzeigen mussten die Beamten dennoch wegen fehlender Fahrerlaubnis oder Pflichtversicherung aufnehmen.

Von LVZ