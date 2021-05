Ideen für Volkshaus Pegau und „Stolperei am See“ Großstolpen

Pegau/Groitzsch

Vom sechsten runter auf den ersten Gang. So fühlt sich für den Pächter des Pegauer Volkshauses und der „Stolperei Bistro am See“ in Großstolpen gegenwärtig der Arbeitsalltag an. Veranstalter und Caterer wie Ralf Opelt haben unter dem Lockdown schwer zu kämpfen, können wenig bis gar nicht planen, verlieren Personal, müssen auf ihre finanziellen Reserven zurückgreifen. „Das Schlimmste für uns sind die sachlich nicht zu verstehenden Reglementierungen im Umgang mit der Krankheit“, sagt der 58-Jährige und spricht für viele Kollegen in der darniederliegenden Gastronomie-, Hotellerie-, Kultur- und Eventbranche. Monatelange Schließungen und Arbeitsverbote sind existenzbedrohend.

Ralf Opelt hat das Volkshaus Pegau von der Stadt gepachtet. Quelle: Mathias Bierende

Seit März 2020 keine Veranstaltungen

Seit 14 Monaten hat auch das Volkshaus in Pegau geschlossen, Veranstaltungen sind seit dem 13. März des vergangenen Jahres untersagt. Darunter fallen Abibälle, Hochzeiten, Familienfeiern außer Haus, aber auch Karneval, Weihnachtsfeiern, Konzerte und Kabarett. Opelt verzeichnet einen Umsatzeinbruch von mehr als 75 Prozent. Staatliche Hilfen kommen nur sehr zögerlich, erst nach Widerspruch oder gar nicht bei ihm an.

„Zum Glück stehen die Stadt Pegau und der Bürgermeister von Anfang an hinter mir“, sagt der Pächter. „Wir haben eine pragmatische Lösung gefunden, und dafür bin ich sehr dankbar.“ Auch Lieferanten wie die Köstritzer Brauerei unterstützen ihn bei seinem neuen Konzept der Außengastronomie.

Sommergarten mit Live-Musik kommt gut an

Ralf Opelt ist keiner, der den Kopf in den Sand steckt, sondern immer nach vorn blickt, egal wie schwierig es ist. Im vergangenen Jahr etablierte der gelernte Koch erstmals den Sommergarten mit Live-Musik, Speisen und Getränken, idyllisch gelegen unter alten Kastanien am Mühlgraben. „Das war die einzige Möglichkeit, das Volkshaus am Leben zu erhalten und in den Köpfen der Gäste zu bleiben“, sagt er und war von der Resonanz überwältigt. Den Pegauern und auswärtigen Besuchern gefiel die Idee, Speisen und Musik unter freiem Himmel zu genießen.

Bessere Zeiten: Die Konzerte mit Andy Heinrich sind ein Klassiker zum Pegauer Altstadtfest am Volkshaus. Quelle: Mathias Bierende

Burgergarten, Live-Musik und Bistro

Der Start ins Jahr 2021 ist holprig verlaufen, die Lage bleibt weiterhin ungewiss. Sobald es die Corona-Bestimmungen zulassen, will der Gastwirt den Sommergarten wieder öffnen. Jeden Freitag soll es einen Burgergarten mit hausgemachten Burgern, Spareribs und Salaten geben, sonnabends Biergartengerichte und sonntags Mittagstisch mit deutscher Küche. Mindestens einmal im Monat will er zu Live-Musik einladen. Neu sei zudem das Bistro mit Selbstbedienung vor dem Volkshaus. Dort gebe es sonntags ab 11 Uhr alle Speisen und Eis zum Mitnehmen, ein Angebot, das vor allem Tagestouristen, Radfahrer und Familien mit Kindern anziehen soll.

„Stolperei am See“ als rettendes Standbein

Die „Stolperei am See“ erwies sich für den Unternehmer als rettendes Standbein in der Pandemie. Seit November hat das Bistro jeden Sonntag ab 12 Uhr geöffnet, alle Speisen gibt es hier zum Mitnehmen. „Die Stolperei wird in diesem Jahr als touristisches Tagesziel und als Aushängeschild ausgebaut und mit verbesserten Angeboten an den Start gehen“, berichtet Opelt. Dazu möchte der Pächter ab Mai die Öffnungszeiten wetterabhängig erweitern und zudem die Terrasse mit Schirmen überdachen sowie einen Windschutz errichten. Damit seien eine Verlängerung der Saison und die Öffnung an allen Tagen möglich.

Brückenbau auf der B 176

Und dennoch steht dem 58-Jährigen kein leichtes Jahr bevor – unabhängig von der Corona-Pandemie. Erhöhte Kosten für Hygiene-Standards sowie die Bewirtschaftung der sanitären Anlagen müssen abgefangen werden. Zudem werfen der geplante achtmonatige Brückenbau auf der Bundesstraße 176 und der damit zu erwartende Besucherrückgang zusätzliche Härten auf, sagt Ralf Opelt. „Ich hoffe, dass uns die Groitzscher und Pegauer treu bleiben und viele Radfahrer, Biker und Tagestouristen weiterhin den Weg zu uns finden werden.“

Von Kathrin Haase