„Ihr gehört ewig in die Jagdgründe“ – Bornaer AfD-Stadtrat bedroht den DGB

Wegen Ausschluss bei Wahlpodium - „Ihr gehört ewig in die Jagdgründe“ – Bornaer AfD-Stadtrat bedroht den DGB Der Bornaer AfD-Stadtrat Reinhard Jöricke hat ein Drohschreiben an den Leipziger Bezirksverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) verfasst. Der hat Anzeige erstattet. Jöricke erklärt sich gegenüber der LVZ zu seinem Schreiben.

Ein Ausriss aus dem Brief des Bornaer AfD-Stadtrats an den DGB in Leipzig. Quelle: Repro: LVZ