Illegale Müllentsorgung: Stadt Pegau setzt Belohnung aus

Einen extremen Fall von illegal abgeladenem Müll hat am Mittwoch die Stadt Pegau gemeldet. „Ein absoluter Frevel“, empört sich Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Demnach wurde ein großer Haufen Unrat in der Nähe vom „Alten Wasserwerk“ in der Aue entdeckt – unweit der Bundesstraße 2, gegenüber der Einfahrt zur Straße Flur am Stadtbad. Es handelt sich um Unmengen an alten Holztüren, Brettern und zerlegten Schränke sowie um Kühl- und Gefrierschränke.

Der Müllfundort befindet sich in der Aue, am Rand eines bewirtschafteten Feldes. Quelle: Stadtverwaltung

„Da hat jemand eine ganze Ladung hingekippt“, meint Rösel. „Leider entdecken wir ja immer mal Hinterlassenschaften von Müllsündern. Das ist unschön. Aber das hier ist eine riesengroße Sauerei.“ Deshalb greift die Stadt diesmal auch zu einem besonderen Mittel. „Wir setzen eine Belohnung von 200 Euro für sachdienliche Hinweise aus.“ Diese sollen zur Aufklärung der Tat sowie zur Ermittlung beziehungsweise Ergreifung der Täter führen.

Täter vermutlich mit Transporter gekommen

Die Tatzeit liegt zwischen dem 19. Mai, 22 Uhr, und dem 22. Mai, gegen 5 Uhr, teilt das Rathaus nach den ersten Polizeiermittlungen mit. Aufgrund der Menge wird angenommen, dass die Unbekannten mit einem Transporter, wahrscheinlich mit Lade- beziehungsweise Kippfläche, gekommen sein müssen. Hinweise können sowohl an die Stadtverwaltung als auch die Polizei gerichtet werden. „Die Stadt hat natürlich Anzeige erstattet“, so der Bürgermeister.

Bürgermeister will Müllfrevler erwischen – auch zur Warnung

Er könne diese Handlungsweise nicht verstehen. „Es sind doch wieder alle Wertstoffhöfe offen. Und wenn der ganze Abfall einmal ins oder aufs Auto geladen ist, kann er doch auch zu so einem Recyclingplatz gefahren werden.“ Groitzsch-Wischstauden etwa sei ja gar nicht weit entfernt. „Umso mehr würde es mich freuen, wenn wir den Müllfrevler erwischen“, meint Rösel. Das wäre dann auch ein gute Warnung für mögliche Nachahmer. „Deshalb auch die Belohnung. Das muss der Stadthaushalt einfach hergeben.“

Wie und wann der Abfall beräumt wird, muss noch geklärt werden, kündigt der Bürgermeister an. Dabei spiele auch eine Rolle, dass es sich um ein privates, wenn auch frei zugängliches Grundstück handelt.

Von Olaf Krenz/ Hans-Hermann Koch