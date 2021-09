Im Zukunftsgarten in Borna wird gekocht: Wer ist dabei?

Borna

Im Nabu-Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf wird es zum Sommerausklang richtig lecker: Für den 30. September laden die Zukunftsgärtnerinnen Katrin Schroeder und Vera Hickethier anlässlich der bundesweiten Interkulturellen Woche zur Mitmachküche ein. Das Duo will sich mit allen Interessenten und Neugierigen in gemütlicher Atmosphäre auf der Projektfläche vor der Lothar-Scheida-Sporthalle treffen.

Kochen, was der Garten hergibt

Ab 15 Uhr kann an dem Donnerstag gekocht, gespielt und sich ausgetauscht werden. Wie Schroeder betont, werde aus dem, was der Garten zu bieten hat, ein leckeres Gericht zubereitet. Dabei bestehe für die Köche die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Lieblingsrezepte austauschen. „Außerdem gibt es Spiel- und Bastelangebote für Groß und Klein.“

Voranmeldung wird erbeten

„Wir wollen Menschen zusammenführen“, ergänzt Hickethier. „Der Zukunftsgarten ist ein Ort für alle, um offen füreinander zu sein und gemeinsam eine gute Zeit zu haben.“ Der Eintritt sei wie immer frei. Zur besseren Planung werde jedoch um Voranmeldung an E-Mail info@NABU-Zukunftsgarten.de sowie unter Telefon 0176/12 33 31 44 gebeten. Bei Regenwetter müsse die Mitmachküche allerdings ausfallen, bedauern die beiden Gärtnerinnen.

Mehr Informationen zum Zukunftsgarten sind online zu finden unter www.NABU-Zukunftsgarten.de.

