Imbiss im Freibad Pegau öffnet wieder – aber erst mal nur für drei Tage

Pegau

Schwimmen, planschen, in der Sonne liegen, Ball spielen, mit Freunden quatschen – und dann ein Eis, kühles Getränk oder einen Snack. So sieht ein guter Tag im Freibad aus. Trotz Zusage für den Saisonbeginn hat der Imbiss im Pegauer Stadtbad aber bislang gefehlt.

Doch das ändert sich, zunächst erst einmal für dieses Wochenende. Vorübergehend wird es an diesen Super-Hitzetagen zumindest Eis und Getränke geben. Schausteller Maik Hadlok, Herr über 17 Fahrgeschäfte, Karussells und Buden, hat den Auftrag übernommen. Vor dem eigentlichen Imbisstrakt wurden ein Häuschen, wie auf Rummel und Weihnachtsmarkt üblich, aufgebaut und dort zwei Softeismaschinen und ein Getränkekühler eingeräumt.

Endlich wieder Kühlendes im Stadtbad Pegau – außerhalb der Wasserbecken. Eis und ein paar Getränke werden angeboten. Quelle: Mathias Bierende

Nach Stromproblemen öffnete das Angebot am Freitagmittag. Franziska Walz und Tochter Lena sind für den Verkauf zuständig. Was natürlich vor allem bei den jungen Badegästen auf Freude und Zustimmung gestoßen ist. Gleich mehrere Schulklasse aus Pegau und Groitzsch haben ihr Schwimmlager im Stadtbad durchgeführt.

Für Schausteller drehte sich kein Karussell mehr

Maik Hadloks Pegauer Familienbetrieb gehört zu einer Branche, welche die Corona-Pandemie besonders hart getroffen hat. Seit Frühjahr 2020 fährt kein Karussell mehr, und es wird kein Kräppelchen verkauft. „Jetzt geht es langsam wieder los“, sagt Hadlok.

Maik Hadlok mit seinem Vater Dieter: Den Pegauer Schausteller-Familienbetrieb hat die Pandemie besonders hart getroffen. Quelle: Claudia Carell

Rummel wird wieder in Groitzsch Ende Juni und in Borna in den ersten beiden Juli-Wochen veranstaltet. Vielerorts bauen die Schausteller nun ihre Geschäfte auf. Es ist alles ein bisschen anders als sonst: Die Flächen sind eingezäunt, auch im Hochsommer müssen Masken getragen werden. „Aber wir hoffen, dass die Leute den Rummel nicht vergessen haben.“

Technische Geräte werden nicht geliefert

Nach einem reichlichen Jahr gibt es also endlich wieder etwas zu tun. Da kam der Anruf von Markos A. Pershqefa, Leiter des griechischen Restaurants „Syrtaki“ im Pegauer Ratskeller und neuer Betreiber des Stadtbad-Imbisses – mit der Frage, ob der Schausteller vorübergehend im Bad aushelfen kann.

Das würde leider nur fürs Wochenende klappen, weil Hadlok danach anderweitig unterwegs ist und viele seiner Saisonkräfte sich in der Zwangspause andere Jobs gesucht haben. Wie auch immer: Softeis, Milchshakes, Slush-Eis und Getränke soll es am Wochenende im Bad geben.

Wie Markos A. Pershqefa sagte, will er den eigentlichen Imbiss so schnell wie möglich einrichten und öffnen – wenn die Lieferengpässe nicht wären. „Wir wollen alles neu und schön machen, aber die Dinge werden nicht geliefert, wir können nichts machen“, beteuert er. Vor allem technische Geräte würden fehlen.

Der Imbisstrakt im Pegauer Stadtbad steht noch leer. Quelle: Mathias Bierende

Griechisches Restaurant in Pegau beliebt

Sein Restaurant am Pegauer Markt mit 180 Plätzen sei mit der Wiederöffnung nach dem Corona-Lockdown hervorragend neu gestartet. „Es ist immer voll.“ Zwölf Festangestellte arbeiten dort. Er würde gern noch mehr einstellen. „Aber das ist gerade sehr schwierig, wegen Corona hat die Gastronomie so viele gute Leute verloren.“

Der Freisitz des „Syrtaki“ auf dem Pegauer Markt mit Kellner Robert. Auch der Imbiss im Stadtbad soll künftig von den Inhabern dieses Restaurants betrieben werden. Quelle: Mathias Bierende

Der Albaner weiß, dass viele seiner Landsleute gern in Deutschland arbeiten würden, aber das sei aus bürokratischen Gründen nicht zu realisieren. Der 41-Jährige lebt seit 20 Jahren hier und sagt: „Ich fühle mich in Pegau zu Hause.“

Von Claudia Carell