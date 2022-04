Immer wieder Feuer in Elstertrebnitz: Zwei Einsätze am Sonntag

Elstertrebnitz

Grasland stand am Sonntag kurz nach 20 Uhr nahe der Elstertrebnitzer -Siedlung „Am Wasserturm“ in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie löschen. Drei Stunden zuvor hatten nicht weit davon auf Pegauer Flur jenseits der Bundesstraße 2 Strohballen gebrannt. Bereits seit einigen Wochen häufen sich Brände dieser Art in Elstertrebnitz. Nach Hinweisen von Zeugen stellte die Polizei am Sonntagabend zwei Heranwachsende.

Der bewachsene Wall hinter den Flammen schirmt die Wohnsiedlung „Am Wasserturm“ ab. Quelle: Feuerwehr Elstertrebnitz

Mehrere Brände löschten Elstertrebnitzer Bürger selbst

„Wir konnten den Ödland-Brand löschen. Starker Wind hätte aber die Funken leicht über den trockenen Rasen in Richtung der nahen Wohnsiedlung treiben können – mit entsprechenden Risiken“, sagt David Zühlke. Der Elstertrebnitzer Bürgermeister (CDU), selbst Feuerwehrmann, war am Abend als Einsatzleiter vor Ort.

„In den letzten 14 Tagen kam es in unserem Gemeindegebiet immer wieder zu kleineren Bränden. Nicht in jedem Fall wurde die Feuerwehr alarmiert. Manchmal griffen beherzte Bürger selbst ein und löschten.“ Etwa nahe der Wohnsiedlung „Am Wasserturm“, wo es bereits am Freitag gebrannt hatte. Tage zuvor waren es unter anderem Pappkartons gewesen, die im A-Dorf angezündet worden waren. Ein Stück Ödland hatte am 3. April an der Tagebaukante in Flammen gestanden, was einen Feuerwehr-Einsatz unvermeidlich gemacht hatte.

In der Elsteraue zwischen Elstertrebnitz und Pegau hat am Sonntagnachmittag Stroh gebrand. Quelle: Feuerwehr Elstertrebnitz

Zeugen geben der Polizei Hinweise

Gleich zweimal mussten die Elstertrebnitzer am 10. April ausrücken. Kurz nach 17 Uhr qualmten Strohballen in der Elsteraue auf Pegauer Flur. Gemeinsam mit der Pegauer Feuerwehr wurde das Stroh auseinandergezogen und abgelöscht.

„Dass es immer wieder brennt, geht an die Substanz. Die Kameraden sind alle ehrenamtlich im Einsatz. Gar nicht zu reden von den Gefahren, die von diesen Bränden für das Gemeinwesen ausgehen“, sagt David Zühlke.

Dass jetzt ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger als mögliche Brandstifter in den Fokus der Ermittler rückten, sorge für eine gewisse Erleichterung und Hoffnung. Mit den Eltern der Jugendlichen habe es noch am Sonntagabend Gespräche gegeben. „Jetzt muss die ermittlungstaktische Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft erfolgen“, so der Gemeindechef.

Angezündete Kartons auf der Dorfstraße sind von Anwohnern gelöscht worden. Quelle: Feuerwehr Elstertrebnitz

Schäden der Brände noch nicht beziffert

Die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig bestätigt am Montagmorgen die Aufnahme von Ermittlungen. Details werden nicht genannt. Die von den beiden Feuern am Sonntag verursachten Schäden sind noch nicht beziffert. Sie dürften eher gering sein, die Kosten der Einsätze selbst sind deutlich höher. Für den Bürgermeister steht fest: „Sie werden den Verantwortlichen, wenn es möglich ist, in Rechnung gestellt.“

Von es