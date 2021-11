Impfausweis mit gefälschter Covid-19-Impfung in Borna vorgelegt

Borna

Wegen einer in Borna vorgetäuschten Covid-19-Impfung ermittelt jetzt die Polizei. Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr sprach ein 48-jähriger Mann in einer Apotheke der Wyhrastadt vor, um ein digitales Impfzertifikat zu erhalten, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Bei Vorlage seines Impfausweises wurde eine Mitarbeiterin der Apotheke skeptisch.

Sie rief den Arzt an, der den Serben geimpft haben sollte. Der Mediziner erklärte jedoch, dass die Impfung nicht von ihm durchgeführt wurde und damit der Nachweis vermutlich gefälscht ist. Gegen den 48-Jährigen wurde Anzeige aufgrund des Verdachts einer Urkundenfälschung erstattet.

Von LVZ