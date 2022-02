Impfpflicht: Pflegegruppe Krumbholz in Groitzsch stärkt Mitarbeitern Rücken

Groitzsch/Pegau/Böhlen

Die drohende Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal wirkt wie eine Trennwand unter den Mitarbeitern. Auf der einen Seite stehen die geimpften Kollegen, die nach dem 16. März weiterarbeiten dürfen. Auf der anderen Seite sind die Ungeimpften, die möglicherweise gehen müssen. Allein in Sachsen sind das mehr als 25 000 Beschäftigte, hat Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ausgerechnet und einen Kollaps für das Pflegesystem prognostiziert. Im Interview sprechen Doris und Heiko Krumbholz über die Auswirkungen auf ihre Pflegegruppe Krumbholz in Groitzsch.

Doris Krumbholz ist Geschäftsführerin der Pflegeheimgesellschaft und leitet den Pflegedienst Leipziger Land. Quelle: privat

Müssen Sie am 16. März den Notstand ausrufen?

Heiko Krumbholz: Nein, das Gesundheitsamt in Borna und der Landrat haben uns gegenüber betont, dass es sich beim Betretungsverbot um eine Kann-Bestimmung handelt. Ich glaube, dass der Protest von allen Seiten dazu geführt hat, dass sich die Situation in Sachsen etwas entschärft und die Politik nun wieder zurückrudert. Petra Köpping (die Gesundheitsministerin – die Red.) hat erst vor ein paar Tagen neue Töne angeschlagen und gesagt, dass in erster Linie die Versorgung der Patienten gesichert sein müsse.

Doris Krumbholz: Die Kuh ist noch nicht vom Eis, das ist uns schon bewusst. Aber von unserer Seite wird nichts unternommen, um die Arbeitsverhältnisse zu beenden. Es wird alles ausgereizt, um weiterzuarbeiten. Wir können unseren Mitarbeitern nur den Rücken stärken und zurufen: Haltet durch!

Heiko Krumbholz: Ich bin guter Hoffnung, dass die Impfpflicht für Pflegepersonal nicht umgesetzt wird. Der Gesetzgeber hat eindeutig „kann“ und nicht „muss“ geschrieben. Wir müssen lediglich am 15. März dem Gesundheitsamt melden, wie viele Mitarbeiter bei uns ungeimpft sind. Wie es dann weitergeht, weiß im Moment noch keiner.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie derzeit?

Heiko Krumbholz: Wir haben mehr als 200 Mitarbeiter an den Standorten Groitzsch, Pegau und Böhlen.

Was würde passieren, wenn alle ungeimpften Mitarbeiter plötzlich gehen müssten?

Heiko Krumbholz: Ganz klar, dann müssten wir unsere Versorgungskapazität reduzieren und Patienten kündigen. Beim ambulanten Dienst wären das 20 bis 25 Patienten und in den beiden Pflegeheimen noch einmal rund 20 Heimbewohner. Einen anderen Heimplatz für sie zu finden, ist gar nicht so einfach, weil die Situation überall ähnlich aussieht. Für die Angehörigen würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass sie zu Hause ein Zimmer freiräumen müssten, um ihre Oma oder den Opa selber zu betreuen. Was das an Konsequenzen nach sich zieht, bis hin zur Freistellung von der Arbeit, kann noch nicht abgeschätzt werden. Aber noch ist es nicht so weit.

Wie ist die Stimmung unter den Beschäftigten?

Heiko Krumbholz: Vom Gesetzgeber wird ein unfassbarer Druck auf sie aufgebaut. Das ist eine emotionale Sache und bleibt nicht ohne Wirkung. Plötzlich werden Kollegen von der Gesellschaft zum Buhmann gemacht, die immer zuverlässig ihre Arbeit getan und sich rund um die Uhr um die Patienten und Pflegebedürftigen gekümmert haben. Nun entscheidet die Politik über diese Menschen, ob sie ihre Arbeit behalten dürfen oder nicht, ob sie in den Urlaub fahren oder ihren Kindern etwas kaufen dürfen. Sie wissen gar nicht, was sie den Menschen damit antun. Wir als Arbeitgeber versuchen, unseren Mitarbeitern die Angst zu nehmen.

Doris Krumbholz: Wir sind stolz darauf, ein Team zu sein und zusammenzuhalten. Der eine kann ohne den anderen nicht arbeiten, das war schon immer so. Fällt einer aus, muss der andere doppelt ran. Gerade in diesen schweren Zeiten ist deutlich zu spüren, ein Job in der Pflege ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung.

Wo sehen Sie die Pflege in ein paar Jahren?

Heiko Krumbholz: Es wird immer schwieriger, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Wir verprellen sie regelrecht. Wie soll sich ein junger Mensch, der sich heute zur Pflegefachkraft ausbilden lässt, weiter motivieren? Die Gesellschaft macht ihn doch zum Buhmann für alles. Dabei gibt es jetzt schon zu wenig Personal in der Branche. Auch wir suchen händeringend Leute – es wird immer schwieriger.

Doris und Heiko Krumbholz (r.) beim Jubiläum „25 Jahre Privater Pflegedienst Leipziger Land“ 2020 im Volkshaus Pegau mit Bürgermeister Frank Rösel. Quelle: Olaf Krenz

Wie haben Sie die beiden Jahre in der Corona-Pandemie erlebt?

Heiko Krumbholz: Es war ein ständiges Auf und Ab mit immer neuen Regeln und Bestimmungen. Mal durften die Familien ihre Angehörigen in den Pflegeheimen besuchen, dann wieder nicht, dann nur mit Schnell- oder PCR-Test, dann geimpft ohne Test, dann wieder mit Test und so weiter. Im Dezember 2020 haben wir einen Kompromiss gefunden und im Garten ein Weihnachtszelt aufgestellt. Dort durften sich die Bewohner mit ihren Angehörigen treffen, und alle waren glücklich.

Doris Krumbholz: Unsere Einrichtungen haben auch schon vor Corona hygienisch gearbeitet. Deshalb waren wir von Anfang an gut aufgestellt, was die Hygienevorschriften anging. Unsere Mitarbeiter sind sehr verantwortungsbewusst.

Neben der Pflege setzen Sie auch kulturelle Akzente in Groitzsch. Wird es in diesem Jahr wieder ein Schusterfest und eine Schusterwies’n geben?

Heiko Krumbholz: Geplant sind sie auf jeden Fall, und wir hoffen, dass die Veranstaltungen auch stattfinden dürfen: die Schusterwies’n am 7. Oktober mit den Tiroler Partymandern und das Schusterfest am 8. Oktober. Bald beginnt auch die Saison auf dem Abenteuergolfplatz.

Wofür wollen Sie den Hofsaal und die Latschenbar im „Hofgarten“ künftig nutzen?

Heiko Krumbholz: Der Hofsaal ist für 120 Personen ausgelegt. Hier soll Kleinkunst stattfinden. Ich denke zum Beispiel an Liederabende, Buchlesungen, kleine Konzerte und Künstlerauftritte. Die Veranstaltungen sind offen für alle Groitzscher und Gäste, nicht nur für die Bewohner des Schusterviertels. Wir möchten, dass es für Groitzsch eine Bereicherung ist. Momentan hat sich mittwochs die Tanzschule Jörgens eingemietet und bietet ihre Kurse an. Ab Ende März soll es sogar einen Seniorentanzkurs geben. Die Latschenbar hat noch nicht geöffnet.

Blick in die Latschenbar im „Hofgarten“. Hier werden künftig Kaffee, Kuchen, kleine Snacks und Cocktails angeboten. Quelle: Kathrin Haase

Weil sie noch nicht fertig ist?

Heiko Krumbholz: Doch, sie ist fertig. Aber öffnen unter 2 G/2 G plus lehnen wir ab, weil wir niemanden diskriminieren und vor die Tür setzen wollen. Bei uns wird keiner ausgeschlossen. Und als Cocktailbar dürften wir ja noch gar nicht öffnen. Deshalb warten wir noch ab. Die Latschenbar wird eine Café- und Cocktailbar und soll künftig mittwochs bis sonntags von 14 bis 22 Uhr geöffnet haben. Zwei Mitarbeiter, gestandene Restaurantfachleute, werden hier arbeiten. Jeden Tag bieten sie selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und kleine Snacks an, und abends geht das Café nahtlos in den Barbetrieb über. Natürlich ist die Latschenbar offen für alle Gäste.

Wie ist Ihre Unternehmensgruppe strukturiert?

Heiko Krumbholz: Es gibt drei verschiedene Unternehmen. Die Pflegeheimgesellschaft Krumbholz betreibt die beiden Pflegeheime „Birkenhof“ in Pegau und „Bella“ in Groitzsch. Der Pflegedienst Leipziger Land wird von meiner Frau geführt. Dazu gehören neben dem Ambulanten Pflegedienst die Tagespflege in Groitzsch sowie das Betreute Wohnen in Groitzsch und Böhlen. Und als Drittes gibt es die Bella-Event, sie kümmert sich um den Abenteuer-Golfpark, Essen auf Rädern und perspektivisch auch um die neue Latschenbar.

Von Kathrin Haase