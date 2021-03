Impfzentrum Grimma: Termine ab sofort buchbar - Köpping kommt zur Abnahme

Grimma

Jetzt geht es auch in Grimma endlich los: Seit Donnerstagfrüh 8 Uhr sind Termine für das Temporäre Impfzentrum in Grimma über das sächsische Impfportal buchbar – online unter www.sachsen.impfterminvergabe.de. Termine können allerdings vorerst nur für Angehörige der höchsten Priorisierungsstufe – also über 80-Jährige - vereinbart werden, teilt das Sächsische Sozialministerium mit.

Ab 16. März wird in der Muldentalhalle geimpft

Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, werden die ersten Schutzimpfungen ab 16. März in der Grimmaer Südstraße 80 erfolgen. Bevor sich hier täglich rund 500 Betroffene ihren Piks gegen eine Coronainfektion abholen können, wird Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in Grimma erwartet: Köpping wolle sich selbst ein Bild machen und werde bei der Abnahme des Impfzentrums am 12. März neben Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), Henry Graichen (CDU), Landrat des Landkreises Leipzig sowie Bettina Belkner, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Muldental, anwesend sein.

Impfzentrum Grimma steht gesamter Region Leipzig zur Verfügung

Der Grimmaer Stadtchef hatte sich mit Nachdruck für eine weitere Impfmöglichkeit im Landkreis Leipzig eingesetzt, in dem bislang nur das Impfzentrum in Borna zur Verfügung steht. Sachsens Sozialministerin griff seinen Vorschlag auf, die derzeit ohnehin weitgehend ungenutzte Muldentalhalle zum Impfzentrum umzubauen. Die Anlaufstelle steht nicht nur Grimmaer oder Muldentaler Senioren, sondern allen Angehörigen der höchsten Impfkategorie zur Verfügung, betont das Sozialministerium. Derzeit geplant sei eine Laufzeit des Impfzentrums von sechs Wochen.

Von Simone Prenzel