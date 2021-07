In Böhlen beginnen die Bauarbeiten für die Rathaus-Erweiterung

Böhlen

Die Stadt Böhlen nimmt in diesen Tagen ihr nächstes Großprojekt in Angriff. Laufen bereits der Bau der neuen Zweifelderhalle sowie Anbau und Sanierung der Grundschule auf Hochtouren, schultert Böhlen nun mit dem Anbau an das Rathaus das nächste große Vorhaben. Rund drei Millionen Euro nimmt Böhlen allein dafür in die Hand, kann aber auf Fördermittel zurückgreifen.

Der Anbau an das Rathaus wird immer nötiger, nicht nur, dass das Bestandsgebäude aus allen Nähten platzt, „eigentlich dürften wir hier schon gar nicht mehr drin sein“, betonte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Denn der Bestandsschutz der Arbeitsstättenverordnung von Seiten des sächsischen Innenministeriums war bereits Ende vergangenen Jahres ausgelaufen. Und eine Verlängerung war der Kommune nicht zugestanden worden. Weshalb der Anbau dränge, wie der Rathauschef betonte.

Anbau entsteht neben dem bisherigen Rathaus

Zwei Varianten hatte das Böhlener Planungsbüro Hockauf schon vor Monaten vorgelegt, mehrheitlich entschieden sich Stadtrat und Verwaltung für einen Anbau neben dem jetzigen Rathaus. So seien laut Kay-Uwe Hockauf zwei Geschosse möglich. Der Anbau, von der Karl-Marx-Straße aus gesehen rechts, erhalte nicht nur einen Fahrstuhl und einen Besprechungsraum, sondern auch Räumlichkeiten für das Archiv. „Auch das Einwohnermeldeamt soll im Anbau seinen Platz finden“, erklärte Berndt beim Spatenstich am vergangenen Freitag. Das sei bisher im Haus II der Stadtverwaltung untergebracht, aber auch nicht barrierefrei zu erreichen. Eine Verbindung zwischen beiden Häusern gewährleiste kurze Wege.

Der Anbau entsteht - von der Karl-Marx-Straße aus gesehen, rechts neben dem bisherigen Rathaus. Quelle: Planungsbüro Hockauf

Drei Millionen Euro kalkuliert die Stadt bislang für den Anbau und die Sanierung des Bestandes. Allerdings rechnet Berndt schon jetzt mit einer Teuerung des Vorhabens. „Überall ist von Materialknappheit die Rede und von entsprechenden Kostensteigerungen. Das dürfte auch an uns nicht vorbeigehen“, betonte er. Zumal auch der Neubau der Turnhalle bereits teurer werde und auch länger als ursprünglich geplant dauere. Zwar bekomme Böhlen Fördermittel, aber dennoch gehe eine Kostensteigerung zu Lasten der Kommune. Eine Verschiebung des Vorhabens sei aber keine Option, „es wird ja aber nicht besser, was die Kosten betrifft“. Weshalb Kämmerin Kornelia Hanisch beim Spatenstich am Freitag sorgenvoll zum Rathauschef blickte und erklärte: „Ich mache mir jetzt schon Gedanken, wo ich das Geld herhole.“

Stadt bekommt Fördermittel über Brücken in die Zukunft und Stadtumbau

Finanzielle Unterstützung erhält Böhlen aus den Fördertöpfen „Brücken in die Zukunft“ in Höhe von knapp 350 000 Euro. Auch über den Stadtumbau Mitte gibt es Fördermittel, so dass Böhlen ungefähr eine Dreiviertelmillion Euro aus eigener Tasche stemmen muss.

Die Baugrube für den Anbau ist ausgehoben. Bei dem Aushub kam ein riesiges Leerrohr zum Vorschein. Quelle: Julia Tonne

Laut Planer Hockauf werde in diesem Jahr der Rohbau des Anbaus fertig, das Dach könne noch vor dem Winter dicht sein. „Im Winter dann könnten die Ausbaugewerke rein“, erklärte er. Danach beginne eine echte logistische Herausforderung. Schließlich müsse der Anbau so weit fertig sein, dass die Sanierung im Bestandsgebäude beginnen könne.

Von Julia Tonne