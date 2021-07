In Borna beginnt jetzt der Abriss der zwei Bahnbrücken

Borna

Es wird laut in Borna. Und zwar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Der Grund: In der Deutzener Straße wird ab dem 14. Juli die alte Bahnbrücke abgerissen. Das gleiche Schicksal ereilt die Brücke in der Luckaer Straße. Auch sie muss zugunsten eines neuen Bauwerks weichen. Hier beginnen die Abrissarbeiten am 20. Juli.

Beide Projekte gehören zu einem großen Rundumschlag in Borna in Bezug auf den Umbau des Bahnhofs. Alles in allem investiert die Deutsche Bahn rund 26 Millionen Euro in das Gesamtpaket, allein die Brücken schlagen mit zehn Millionen Euro zu Buche.

Start der Arbeiten im Januar

Bereits im Januar haben in der Deutzener und in der Luckaer Straße die Arbeiten an den zwei Brücken begonnen. „Die neuen Bauwerke werden seit Monaten an Ort und Stelle vorgefertigt“, erklärt Anja Marschner, die verantwortliche Projektingenieurin für Verkehrsunterführungen. Während in der Luckaer Straße zwei Teile – einer jeweils auf einer Brückenseite – entstehen und diese in den kommenden Tagen in ihre Endlage gefahren werden, wird in der Deutzener Straße die komplette neue Brücke in einem Stück vorgefertigt. Beide haben eine Spannweite von etwa 17 Meter.

Sowohl in der Luckaer als auch in der Deutzener Straße werden die neuen Brücken vorgefertigt. Quelle: Julia Tonne

Schwerlastwagen fahren Brücken an Position

Für Zaungäste bieten sich hier wie dort in den nächsten Tagen viele Gelegenheiten, die Ingenieursleistung mitzuverfolgen. Denn um die neuen Bauwerke in die richtige Position zu bringen, bedarf es einiges Aufwandes.

„Die Brücken werden – ähnlich wie das bei der Emmauskirche der Fall war – mithilfe von mehreren Traggerüsten und Schwerlastwagen zunächst angehoben und anschließend in die Endlage gefahren“, erklärt Marschner. Bei den Schwerlastwagen handele es sich um ferngesteuerte Fahrzeuge, die vollständig unter die Bauwerke fahren können. Das Unterfangen nimmt mehrere Tage in Anspruch, erst am 5. September sind die neuen Brücken in der endgültigen Position angekommen.

Sperrung unter den Brücken bis Jahresende

Ab diesem Zeitpunkt kann auch der Bahnverkehr wieder über die Bauwerke rollen, allerdings bleiben beide Verkehrsunterführungen noch für den Autoverkehr gesperrt – und zwar bis Ende des Jahres. „Was damit zusammenhängt, dass wir nach dem Montieren der Brücken noch die Straßen und Gehwege herrichten müssen“, erläutert Marschner . Mit den neuen Bauwerken vergrößern sich sowohl Durchfahrtshöhen als auch -breiten. Für Fußgänger und Radfahrer entstehe ein verbesserter Durchgang.

Anwohner der Deutzener Straße dürfen ins Hotel

Während der Sperrung auch für Radfahrer und Fußgänger gebe es an beiden Brücken Interimslösungen über die Gleise. „Es wurden Rampen vorbereitet, die ausgeschildert und zudem beleuchtet sind“, macht Marschner deutlich.

Eine besondere Belastung im Zusammenhäng mit dem Abriss der bisherigen Brücken müssen die Anwohner der Deutzener Straße erdulden. „Hier kann es auch nachts laut werden, weshalb wir den am meisten betroffenen Haushalten das Angebot gemacht haben, im Hotel zu übernachten.“ Insgesamt seien die Bewohner von 18 Hauseingängen angeschrieben worden. Allerdings müssten die sich selbst die Hotels aussuchen, einen Teil der Kosten übernehme dann die Deutsche Bahn.

Von Julia Tonne