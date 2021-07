In Borna könnte noch ein zweiter Autohof entstehen

Borna

Erst gar keiner, nun möglicherweise im Doppelpack: In Borna könnten in absehbarer Zeit sogar zwei Autohöfe entstehen. Zumindest hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für ein weiteres Projekt dieser Art die Planungen angestoßen. Die Abgeordneten gaben nach einem Antrag von zwei Unternehmen an die Kommune grünes Licht dafür, einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen und die Änderung des Teil-Flächennutzungplanes einzuleiten.

Lkw-Autohof und Gasverflüssigung

Damit sollen die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Firma Mele Energietechnik Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) und die Unternehmensgruppe Wilhelm Hoyer aus Visselhövede (nahe Bremen, aber Niedersachsen) auf Grundstücken der Gemarkung Gestewitz einen Lkw-Autohof mit 54 Stellplätzen, Tankstelle sowie Restaurantbereich bauen können. Vorgesehen ist auch eine LNG-Verflüssigungsanlage (LNG – Liquified Natural Gas), die (Erd-)Gas in den Kraftstoff umwandelt.

Randgebiet vom „Goldenen Born“

Konkret geht es um Flächen, die östlich der Autobahn 72, Anschlussstelle Espenhain, und südlich der Staatsstraße 48 (Richtung Kitzscher) liegen. Hier stand einst das Braunkohlenveredlungswerk Thierbach. Das Areal, das am Rande des Industrie- und Gewerbezentrums „Goldener Born“ liegt, gehört nach wie vor Kraftwerksbetreiber Leag, der es aber nun an die beiden Unternehmen verkaufen will.

Im Gebiet hat sich Natur entwickelt

Die Lage bietet laut Beschlussvorlage „optimale Standortvoraussetzungen für gewerbliche Ansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen“. Allerdings habe sich aufgrund der fehlenden Flächenbewirtschaftung des Eigentümers nunmehr großflächig Wald entwickelt, „der für diverse Tier- und Pflanzenarten direkt angrenzend an das städtische Gebiet der geschützten Landschaftsbestandteile Lebensräume bietet“. Mit der geplanten Ansiedlung, die 14 Arbeitsplätze schaffen könnte, seien am vorliegenden Standort Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nicht auszuschließen.

Naturschutzverbände und Sachsenforst einbeziehen

Was das konkret bedeutet, wollte während der Sitzung Roland Wübbeke (CDU) wissen. Immerhin würde mit der Ansiedlung des Autohofes ein Stück Natur und damit Lebensraum für Tiere verschwinden. Allerdings sicherte Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) zu, dass die Naturschutzverbände beteiligt werden.

Maic Staudacher (Bürger für Borna) zeigte sich ob der Einstufung des Areals als „Wald“ schon überrascht, forderte aber, den Sachsenforst mit einzubinden, wenn es an anderer Stelle Ersatzpflanzungen geben sollte. Außer Frage stellte er hingegen die Notwendigkeit weiterer Parkplätze. „In anderen Gewerbegebieten ist es schon eng.“

Borna könnte künftig mit zwei Autohöfen aufwarten

Mit einer Gegenstimme schließlich votierte der Stadtrat dafür, die Änderung des Flächennutzungsplans erarbeiten zu lassen. Das Kontra kam von Carlo Hohnstedter (SPD). „Ich will das Projekt nicht verteufeln, aber überzeugt hat es mich nicht“, begründete er. Er sehe keinen Mehrwert für die Stadt.

Sollte das Vorhaben so umgesetzt werden, wie geplant, könnte Borna möglicherweise künftig mit zwei Autohöfen aufwarten. Denn für ein Grundstück im Gewerbegebiet Borna-Ost steht mittlerweile ein nächster Interessent in den Startlöchern, der unmittelbar neben Großhändler Lekkerland einen Autohof realisieren will.

