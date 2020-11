In Borna verschwindet ein weiterer Wohnblock aus dem Stadtbild

Borna

Der Abriss eines Wohnblocks, die Gestaltung der Geschäftshaus-Fassade und die Verteilung von „Borna-Gutscheinen”: Bis Ende des Jahres noch geht es bei der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) Schlag auf Schlag. Viel ist in den vergangenen Wochen schon umgesetzt worden.

So wie die neue Gestaltung der Fassade der BWS-Zentrale in der Roßmarktschen Straße 5. Vier Wochen und etliche Gespräche mit dem Amt für Denkmalpflege brauchte es, um das „Corporate Design der BWS auch an der Geschäftshausfassade präsentieren zu können“, wie es BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz formuliert. Dabei hatte sich das Vorhaben zunächst verzögert – eben weil die Denkmalschutzbehörde Mitspracherecht hatte. Zwar steht nicht das Geschäftshaus der BWS unter Denkmalschutz, dafür aber die benachbarten Häuser. Die ersten Pläne von Seiten der Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft zur Fassadengestaltung hatte die Behörde zunächst abgelehnt. Erst vor wenigen Wochen gab es grünes Licht für einen neuen Vorschlag.

Im Zusammenhang mit der straßenseitigen Fassadenneugestaltung hatte das Wohnungsunternehmen auch gleich zwei Schriftzüge, das BWS-Logo und ein Werbeschild ergänzt. „Somit sollten nun auch Ortsfremde problemlos unsere Geschäftsstelle finden“, macht Czinkewitz deutlich.

Die Fassade des BWS-Geschäftshauses ist neu gestaltet worden – in den entsprechenden Farben und mit Schriftzügen. Quelle: Julia Tonne

Wohnblock in der Schulstraße 14-16 wird abgerissen

Weniger feinfühlig geht es bei einem anderen Vorhaben derzeit zu. In der Schulstraße hat der Abriss des 1977 errichteten Wohnblocks 14-16 begonnen. Bis zum Jahresende soll der Block aus dem Stadtbild verschwinden. In den vergangenen Wochen bereits waren die Vorbereitungen für den Rückbau erfolgt, hatten Baufirmen das Gebäude entkernt. Mit dem Abriss reagiert die BWS zum wiederholten Male auf den demografischen Wandel und das Überangebot an Wohnungen auf dem Bornaer Wohnungsmarkt. Schon 2018 hatte das Unternehmen den Wohnblock in der Raupenhainer Straße 98-102 abgerissen. Die Finanzierung des Rückbaus nun in der Schulstraße erfolge laut Czinkewitz durch Eigenmittel sowie Fördermittel aus dem Landesrückbauprogramm. Nach seiner Aussage werde der Abriss artenschutzrechtlich betreut. „Drei Fledermäuse wurden bereits gefunden und umgesetzt.“

BWS verteilt noch bis Jahresende Borna-Gutscheine an Mieter

Ein anderes Projekt, das sich noch bis zum Jahresende hinzieht, sind die Borna-Gutscheine. Insgesamt will die BWS Gutscheine im Wert von 6000 Euro bis Ende Dezember im Rahmen von Vermietungs-Aktionen an ihre Mieter verteilt haben. Diese sind in mehr als 40 Geschäften und Einrichtungen der Stadt Borna einlösbar. „Für uns als BWS ist das eine gute Möglichkeit, den Einzelhandel in unserer Stadt zu unterstützen“, begründet Czinkewitz die Spendabilität des Wohnungsunternehmens. Für die Mieter seien die Gutscheine ein Anreiz, in Borna auf Shoppingtour zu gehen.

Der Gewerbeverein hatte vor einigen Jahren die Gutscheine ins Leben gerufen. Nun hofft Czinkewitz auf deutlich mehr Potential dieses „Marketing-Werkzeugs“. In den kommenden Monaten gelte es, weitere Aktionen zu planen und „ein nachhaltiges Werkzeug zu etablieren“, um Impulse zum Einkaufen vor Ort zu setzen.

Von Julia Tonne