In Deutzen gibt es jetzt „Skandal“ aus dem Pizzaofen

Neukieritzsch/Deutzen

Guido Valenta weiß, dass es da dieses deutsche Sprichwort gibt, es fällt dem gebürtigen Italiener nur gerade nicht ein. Irgendwas mit einem Vogel? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau. Und nach diesem Spruch hält es der neue Betreiber des Eiscafés in Deutzen genauso wie in seinem bisherigen Lokal in Bad Dürrenberg. „Ich will immer der Erste sein, der öffnet, und ich bin der Letzte, der zuschließt.“

Deswegen öffnet er das Lokal, das jetzt „Al Capone“ heißt, am Markt des Neukieritzscher Ortseils schon an diesem Mittwoch, 9. Februar. 11 Uhr geht es los. Und von da an freut er sich täglich bis 22 Uhr auf Gäste.

Sein bisheriges Lokal hat er geschlossen

Den Namen bringt der 36-Jährige, der nach der Schulzeit mit seiner Familie nach Deutschland auswanderte, von seiner Eisdiele in Bad Dürrenberg mit. Die hat er komplett geschlossen. Was seine dortigen Stammgäste ärgern wird, war das „Al Capone“ doch überaus beliebt. Aber er wolle sich ganz auf Deutzen konzentrieren, sagt er. Mitgebracht hat er auch jede Menge Möbel, Küchen- und Restaurantausstattung sowie viele Ideen für die nächste Zeit.

Vorgängerin Katharina Schröter hatte das Eiscafé nach der letzten Saison verkauft und in Guido Valenta einen neuen Betreiber gefunden. Der geht mit vielen Plänen und einem erweiterten Angebot an den Start. Denn neben einer großen Palette Eissorten bietet er Pizza an. Auch da ist die Karte üppig und überrascht mit persönlichen, teils witzigen Kreationen.

Mit Augenzwinkern: Hier gibt es einen „Skandal“

Da gibt es zum Beispiel eine Pizza „Miss Piggi“, Pizza „The Rock“ und Pizza „Hulk“. Der nach dem grünen Comic-Kraftprotz benannte Teigfladen ist nur mit grünem Gemüse belegt. Der Lieblingspizza seiner Frau Isabell gab Valenta den Namen „Donna Isa“. Und eine, die in Deutschland auf keinem Pizza-Menü fehlen darf, heißt bei ihm „Skandal“.

Jetzt schon glücklich in Deutzen: Guido Valenta. Quelle: André Neumann

Warum? Na, sagt Guido Valenta augenzwinkernd, weil es für einen echten Italiener ein Unding ist, eine Pizza mit Schinken und Ananas zu belegen. „Das geht gar nicht.“ Trotzdem bietet er seinen Gästen in Deutzen die „Hawaii“, wie sie üblicherweise heißt, natürlich an. Ebenso wie einige hiesige, aber ziemlich unitalienische Klassiker auf der Eiskarte. Schwarzwälder und Schwedenbecher zum Beispiel.

Viel Hilfsbereitschaft erfahren

Seine ersten Verlautbarungen über die bevorstehende Öffnung wurden in den sozialen Netzwerken hoch- und runtergeklickt. Guido Valenta glaubt nicht nur deswegen an einen Erfolg in Deutzen. Er habe bisher viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit gespürt. Die vorigen Betreiber hätten selbst mit angefasst und Helfer organisiert. „Ich freue mich auf Deutzen, und ich fühle mich jetzt schon sehr zufrieden und glücklich hier“, sagt der Gastronom.

Für die Zukunft in Deutzen hat der 36-Jährige noch einige Ideen. So kann er sich vorstellen, den Freisitz zu vergrößern. Und er liebäugelt mit Veranstaltungen mit Live-Musik. Wenn er am 9. Februar öffnet, sind ja auch die Corona-Regeln schon etwas lockerer. Dann muss er nicht schon 20 Uhr schließen, und hinter „2 G“ (geimpft, genesen) steht für Gaststätten wenigstens kein „plus“ (zusätzlich getestet) mehr.

Von André Neumann